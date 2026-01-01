Гематоми на обличчі та на шиї: у Луцьку мати застосовувала до сина-третьокласника фізичну силу
Сьогодні, 14:06
Учора, 20 квітня, під час несення служби в одному з ліцеїв міста Луцька інспектор служби освітньої безпеки помітив у третьокласника тілесні ушкодження — гематоми на обличчі та слід у ділянці шиї.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
У присутності педагогів хлопчик повідомив, що під час конфлікту мати застосувала до нього фізичну силу та вчинила дії з ознаками насильства.
Поліцейський негайно повідомив колег і викликав необхідні служби. На місці працювали патрульні, ювенальна превенція та служба у справах дітей.
Під час перевірки інформація підтвердилася. На матір склали адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства.
Хлопчика тимчасово влаштували до притулку для дітей.
