Гематоми на обличчі та на шиї: у Луцьку мати застосовувала до сина-третьокласника фізичну силу

Учора, 20 квітня, під час несення служби в одному з ліцеїв міста Луцька інспектор служби освітньої безпеки помітив у третьокласника тілесні ушкодження — гематоми на обличчі та слід у ділянці шиї.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.У присутності педагогів хлопчик повідомив, що під час конфлікту мати застосувала до нього фізичну силу та вчинила дії з ознаками насильства.Поліцейський негайно повідомив колег і викликав необхідні служби. На місці працювали патрульні, ювенальна превенція та служба у справах дітей.Під час перевірки інформація підтвердилася. На матір склали адміністративні матеріали за вчинення домашнього насильства.Хлопчика тимчасово влаштували до притулку для дітей.