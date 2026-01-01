Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 22 – 26 квітня
Сьогодні, 14:40
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.
Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 22 до 26 квітня.
Коли серце не слухає розум, життя стає непередбачуваним.
У середу, 22 квітня, о 18:00, на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Вистава розкриває кумедні й зворушливі перипетії пошуків справжніх почуттів. Глядачі стануть свідками випадковостей, непорозумінь і романтичних пригод, які спонукають сміятися й співпереживати одночасно. Кожна сцена дарує тепло, легкість та віру в те, що любов іноді приходить, коли її зовсім не очікуєш.
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Коли жіноча хитрість зустрічає чоловічу наївність, виходить справжня комедія.
У п’ятницю, 24 квітня, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).
Ця вистава – це калейдоскоп анекдотичних ситуацій, несподіваних поворотів і легкого флірту. Герої намагаються керувати долею, але обставини постійно підкидають нові сюрпризи. Сміх, інтриги та іронія дарують незабутні враження від кожної сцени.
Коли звичайне перетворюється на абсурд, розпочинається справжня пригода.
У суботу, 25 квітня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Постановка занурює глядачів у світ неочікуваних ситуацій і химерних подій, де логіка поступається місцем сміху та імпровізації. Герої намагаються впоратися з першими кроками у новому житті, але обставини завжди підкидають неймовірні сюрпризи. Кожна сцена наповнена гумором, іронією та легким шоком, залишаючи присутніх в захопленні та здивуванні.
Коли морські пригоди перетворюються на справжню детективну загадку.
У неділю, 26 квітня, о 12:00, на основній сцені – пригодницьке розслідування на дві дії «Веселі Роджерси та Примарний галеон» за однойменним твором Джонні Даддла. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Постановка переносить юних гостей у реальність, сповнену піратських таємниць, нових подій і веселих курйозів. Герої вирушають на пошуки скарбів і розкриття таємничих справ, де сміх та азарт переплітаються з ризиком і загадками. Кожна сцена тримає у напрузі та дарує захопливі враження для всієї родини.
У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».
Історія, що переплітає пам’ять поколінь із першим пульсом серця.
У неділю ввечері, 26 квітня, о 17:00, на основній сцені – поліська рапсодія на дві дії «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).
Вистава заглиблює глядачів у глибини емоцій і спогадів, де перше кохання стає дороговказом у житті. Сцена оживляє історії простих людей, їхні радості, втрати та незабутні миті, що формують покоління. Кожен показ – це ніжний і водночас сильний досвід, що залишає теплий слід у серці.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Facebook
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ TikTok
☑️ LinkedIn
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ TikTok
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 22 – 26 квітня
Сьогодні, 14:40
Гематоми на обличчі та на шиї: у Луцьку мати застосовувала до сина-третьокласника фізичну силу
Сьогодні, 14:06
Волинянка за 25 тисяч доларів продала свого шестирічного сина
Сьогодні, 13:16