Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 22 – 26 квітня





Цього тижня глядачі співпереживатимуть несподівану розв’язку стосунків, інтриги, емоційні моменти – ось що чекає поціновувачів театрального мистецтва. А найменшенькі тішитимуться улюбленими казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 22 до 26 квітня.



Коли серце не слухає розум, життя стає непередбачуваним.



У середу, 22 квітня, о 18:00, на камерній сцені – мелодраматична комедія «Замовляю любов» Тетяни Іващенко. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Ірина Стежка. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Вистава розкриває кумедні й зворушливі перипетії пошуків справжніх почуттів. Глядачі стануть свідками випадковостей, непорозумінь і романтичних пригод, які спонукають сміятися й співпереживати одночасно. Кожна сцена дарує тепло, легкість та віру в те, що любов іноді приходить, коли її зовсім не очікуєш.



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



Коли жіноча хитрість зустрічає чоловічу наївність, виходить справжня комедія.



У п’ятницю, 24 квітня, о 18:00 – французька комедія «Обережно – жінки!» А. Курейчика. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Людмила Колосович. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Ця вистава – це калейдоскоп анекдотичних ситуацій, несподіваних поворотів і легкого флірту. Герої намагаються керувати долею, але обставини постійно підкидають нові сюрпризи. Сміх, інтриги та іронія дарують незабутні враження від кожної сцени.



Коли звичайне перетворюється на абсурд, розпочинається справжня пригода.



У суботу, 25 квітня, о 18:00 – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).



Постановка занурює глядачів у світ неочікуваних ситуацій і химерних подій, де логіка поступається місцем сміху та імпровізації. Герої намагаються впоратися з першими кроками у новому житті, але обставини завжди підкидають неймовірні сюрпризи. Кожна сцена наповнена гумором, іронією та легким шоком, залишаючи присутніх в захопленні та здивуванні.



Коли морські пригоди перетворюються на справжню детективну загадку.



У неділю, 26 квітня, о 12:00, на основній сцені – пригодницьке розслідування на дві дії «Веселі Роджерси та Примарний галеон» за однойменним твором Джонні Даддла. Режисер-постановник – Павло Гарбуз. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Постановка переносить юних гостей у реальність, сповнену піратських таємниць, нових подій і веселих курйозів. Герої вирушають на пошуки скарбів і розкриття таємничих справ, де сміх та азарт переплітаються з ризиком і загадками. Кожна сцена тримає у напрузі та дарує захопливі враження для всієї родини.



У театрі нагадують: після казки відбувається розіграш 4 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Історія, що переплітає пам’ять поколінь із першим пульсом серця.



У неділю ввечері, 26 квітня, о 17:00, на основній сцені – поліська рапсодія на дві дії «Століття Якова: Перше кохання» Володимира Лиса. Режисер-постановник – Микола Яремків. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



Вистава заглиблює глядачів у глибини емоцій і спогадів, де перше кохання стає дороговказом у житті. Сцена оживляє історії простих людей, їхні радості, втрати та незабутні миті, що формують покоління. Кожен показ – це ніжний і водночас сильний досвід, що залишає теплий слід у серці.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

☑️ Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на показ вистав.Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 22 до 26 квітня.У середу,, на камерній сцені –. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Вистава розкриває кумедні й зворушливі перипетії пошуків справжніх почуттів. Глядачі стануть свідками випадковостей, непорозумінь і романтичних пригод, які спонукають сміятися й співпереживати одночасно. Кожна сцена дарує тепло, легкість та віру в те, що любов іноді приходить, коли її зовсім не очікуєш.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру У п’ятницю,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).Ця вистава – це калейдоскоп анекдотичних ситуацій, несподіваних поворотів і легкого флірту. Герої намагаються керувати долею, але обставини постійно підкидають нові сюрпризи. Сміх, інтриги та іронія дарують незабутні враження від кожної сцени.У суботу,. Камерна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).Постановка занурює глядачів у світ неочікуваних ситуацій і химерних подій, де логіка поступається місцем сміху та імпровізації. Герої намагаються впоратися з першими кроками у новому житті, але обставини завжди підкидають неймовірні сюрпризи. Кожна сцена наповнена гумором, іронією та легким шоком, залишаючи присутніх в захопленні та здивуванні.У неділю,, на основній сцені –. Режисер-постановник –. Тривалість – 1 година 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).Постановка переносить юних гостей у реальність, сповнену піратських таємниць, нових подій і веселих курйозів. Герої вирушають на пошуки скарбів і розкриття таємничих справ, де сміх та азарт переплітаються з ризиком і загадками. Кожна сцена тримає у напрузі та дарує захопливі враження для всієї родини.У театрі нагадують: після казки відбуваєтьсядля двох глядачів на перегляд вистав, а також суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».У неділю ввечері,, на основній сцені –. Режисер-постановник –. Тривалість вистави – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).Вистава заглиблює глядачів у глибини емоцій і спогадів, де перше кохання стає дороговказом у житті. Сцена оживляє історії простих людей, їхні радості, втрати та незабутні миті, що формують покоління. Кожен показ – це ніжний і водночас сильний досвід, що залишає теплий слід у серці.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ TikTok ☑️ LinkedIn





