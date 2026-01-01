Патрульну поліцію тимчасово очолить заступник голови НПУ, лучанин Олександр Фацевич

Олександр Фацевич.



Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив під час зустрічі з представниками медіа, передає кореспондент



«Проговорив з генералом Фацевичем, на якого зараз тимчасово будуть покладені обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції: потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали – потрібно, щоб такі ганебні ситуації (як із двома патрульними поліцейськими, що сталася у суботу у Голосіївському районі Києва – ред.) ніколи не повторилися», - заявив він.



Клименко поінформував, що тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі.



«Ми будемо залучати військовослужбовців, які пройшли бойові дії в складі 1-го та 2-го армійських корпусів Національної гвардії, а також з Державної прикордонної служби, як інструкторів. Це стосується всіх підрозділів спочатку патрульної служби, потім ми хочемо перейти і на райвідділки», - пояснив міністр.



Він зазначив, що у МВС будуть пропонувати ветеранам, які будуть демобілізовуватися і які можуть викладати, продовжувати службу саме в системі підготовки, бойової підготовки поліцейських.



«Ми говоримо про тренування і про психологічну стійкість. Психологічну стійкість в екстремальній ситуації не тест визначає, а досвід знаходження даної особи на полігоні разом з інструктором», - повідомив Клименко.



Міністр нагадав, що за вказівкою Президента Володимира Зеленського мають бути переглянуті протоколи реагування, програми підготовки.



«Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто, кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату», - заявив очільник МВС.



Він поінформував, що поліцейський не має боятися, коли десь свистить куля або вибухає вибухпакет.



«Тому що працівник поліції - він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей», - зазначив Клименко.



Міністр повідомив, що більша частина особового складу вже пройшла через ротації у зведених загонах.



«По кілька місяців вони там служили. Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське Управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове», - заявив він.



Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Далі він захопив заручників у магазині, стріляв у поліцейських під час затримання. Зі зловмисником намагалися сконтактувати перемовники. Зрештою його ліквідували.



Було відомо про шістьох загиблих і 14 поранених внаслідок стрілянини. У понеділок, 20 квітня, Київський міський голова Віталій Кличко поінформував, що кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до семи. У лікарні помер поранений стрільцем чоловік.



Повідомили про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві за їх бездіяльність під час терористичного акту 18 квітня



Керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав рапорт про відставку після випадку з терактом у Голосіївському районі Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію