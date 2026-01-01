Патрульну поліцію тимчасово очолить заступник голови НПУ, лучанин Олександр Фацевич

Очолювати українську патрульну поліцію поки що тимчасово буде нинішній заступник голови Нацполіції України, лучанин Олександр Фацевич.

Про це міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив під час зустрічі з представниками медіа, передає кореспондент Укрінформу.

«Проговорив з генералом Фацевичем, на якого зараз тимчасово будуть покладені обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції: потрібно посилити підготовку, осучаснити. Як би не назвали – потрібно, щоб такі ганебні ситуації (як із двома патрульними поліцейськими, що сталася у суботу у Голосіївському районі Києва – ред.) ніколи не повторилися», - заявив він.

Клименко поінформував, що тепер патрульні поліцейські будуть жити на полігонах по черзі.

«Ми будемо залучати військовослужбовців, які пройшли бойові дії в складі 1-го та 2-го армійських корпусів Національної гвардії, а також з Державної прикордонної служби, як інструкторів. Це стосується всіх підрозділів спочатку патрульної служби, потім ми хочемо перейти і на райвідділки», - пояснив міністр.

Він зазначив, що у МВС будуть пропонувати ветеранам, які будуть демобілізовуватися і які можуть викладати, продовжувати службу саме в системі підготовки, бойової підготовки поліцейських.

«Ми говоримо про тренування і про психологічну стійкість. Психологічну стійкість в екстремальній ситуації не тест визначає, а досвід знаходження даної особи на полігоні разом з інструктором», - повідомив Клименко.

Міністр нагадав, що за вказівкою Президента Володимира Зеленського мають бути переглянуті протоколи реагування, програми підготовки.

«Ми говоримо про тактику дій з використанням озброєння, боєприпасів, які можуть бути на руках у громадян. Тобто, кожного дня, коли приїжджає на умовну хуліганку, патруль має бути готовий, що в нього можуть кинути, як мінімум, гранату», - заявив очільник МВС.

Він поінформував, що поліцейський не має боятися, коли десь свистить куля або вибухає вибухпакет.

«Тому що працівник поліції - він на те й працівник поліції, щоб ризикувати заради життя інших людей», - зазначив Клименко.

Міністр повідомив, що більша частина особового складу вже пройшла через ротації у зведених загонах.

«По кілька місяців вони там служили. Я взагалі маю таку позицію і не раз її озвучував, але не знаю, чи мене підтримає керівництво Національної поліції: я би усіх на місяць-два щонайменше перекидав якщо не на фронт, то хоча б у прифронтову зону. Наприклад, Краматорське Управління патрульної поліції. Або Павлоград, або Синельникове», - заявив він.

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по людях. Далі він захопив заручників у магазині, стріляв у поліцейських під час затримання. Зі зловмисником намагалися сконтактувати перемовники. Зрештою його ліквідували.

Було відомо про шістьох загиблих і 14 поранених внаслідок стрілянини. У понеділок, 20 квітня, Київський міський голова Віталій Кличко поінформував, що кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до семи. У лікарні помер поранений стрільцем чоловік.

Повідомили про підозру двом співробітникам Управління патрульної поліції у місті Києві за їх бездіяльність під час терористичного акту 18 квітня

Керівник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав рапорт про відставку після випадку з терактом у Голосіївському районі Києва.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: патрульна поліція, лучанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сьогодні, 13:39
Сьогодні, 13:16
Сьогодні, 13:02
Сьогодні, 12:52
Сьогодні, 12:05
Медіа
відео
1/8