Голова патрульної поліції, який подав у відставку після теракту, стане радником голови Нацполу

Начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, який подав у відставку через дії патрульних під час теракту у Києва, призначений радником голови Нацполіції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час зустрічі з журналістами, пише Громадське.

На новій посаді Жуков буде займатися питаннями «залученості поліції у війну». Обов’язки начальника Департаменту патрульної поліції будуть тимчасово покладені на заступника Жукова, генерала Олександра Фацевича.

Клименко заявив, що «особисто дуже поважає» генерала Жукова. Але, мовляв, він сам ухвалив рішення піти з посади через дії підлеглих.

«Це людина, яка займалася війною. “Хижак” чудово воює. Але морально знаходитись на посаді, коли — і вчора ми з ним про це говорили — двоє поліціянтів допустили велику помилку під час виконання своєї основної функції, яка відобразилася на стійкості всієї правоохоронної системи, складно. Звичайно, що він ухвалив рішення. І він сказав: “Пане міністре, я заявлю зараз про те, що я йду у відставку”. Але я дуже хотів, аби він залишився в команді», — сказав Клименко.

Міністр додав, що позиція Жукова — його особиста. Але за висновками службового розслідування нині зняли з посад всю вертикаль: від командира взводу до начальника Управління патрульної поліції міста Києва.

«Це, можливо, ще й не всі кадрові рішення. Ухвалює всі рішення голова Нацполіції. Вони вийдуть в комунікацію. Але моя вимога — призначення на посади заступників зі службової підготовки в кожний підрозділ виключно тільки людей, які пройшли бойові дії», — сказав Клименко.

Нагадаємо, Євгеній Жуков подав у відставку через критику дій двох патрульних, які під час теракту у Києві побігли геть з місця стрілянини, хоча там залишалися цивільні, зокрема поранена дитина.

Цей інцидент потрапив на відео очевидців. Після хвилі суспільного обурення правоохоронці призначили службове розслідування, а зазначені патрульні були відсторонені та отримали підозри.

