Волинянин здобув перемогу на чемпіонаті України з 24-годинного бігу
Сьогодні, 11:12
У Хусті відбувся чемпіонат України з легкої атлетики у форматі тривалих забігів. Спортсмен з Волині, Микола Луговий, здобув перемогу у 24-годинному бігу, пише misto.media.
Змагання тривали протягом 18—19 квітня. У програмі були дистанції на 6, 12 та 24 години. Волинь представляв майстер спорту України Микола Луговий, військовослужбовець та вихованець центру «Інваспорт», інформують у закладі.
У дисципліні з 24-годинного бігу спортсмен подолав 242 км 177 м і посів перше місце. Старт відбувся 18 квітня о 10:00, фінішував він 19 квітня о 10:00.
Окрім цього, раніше Микола Луговий виступав на чемпіонаті України з паралижних перегонів та парабіатлону серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Там він посів четверте та п’яте місця у лижних дисциплінах.
