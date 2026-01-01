У Луцьку тролейбуси на маршруті № 4 курсуватимуть за новим графіком
Сьогодні, 10:41
З вівторка, 21 квітня, тролейбуси на маршруті № 4 «Залізничний вокзал — Вересневе» будуть курсувати за новим графіком, пише misto.media.
Розклад підлаштували під години прибуття та відправлення потягів «Ковель — Луцьк — Здолбунів», «Ківерці — Горохів», «Здолбунів — Луцьк» та інших, що рухаються через залізничну станцію «Луцьк», повідомляють у міськраді.
Для зручності планування поїздок пасажирам рекомендують користуватися мобільними застосунками:
«Сіті Кард»;
City Bus;
EasyWay.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
