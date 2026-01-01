У Луцьку тролейбуси на маршруті № 4 курсуватимуть за новим графіком





Розклад підлаштували під години прибуття та відправлення потягів «Ковель — Луцьк — Здолбунів», «Ківерці — Горохів», «Здолбунів — Луцьк» та інших, що рухаються через залізничну станцію «Луцьк», повідомляють у міськраді.



Для зручності планування поїздок пасажирам рекомендують користуватися мобільними застосунками:



«Сіті Кард»;



City Bus;



EasyWay.

З вівторка, 21 квітня, тролейбуси на маршруті № 4 «Залізничний вокзал — Вересневе» будуть курсувати за новим графіком.

