На Волині горів житловий будинок





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.



20 квітня о 14:22 на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Погулянка Колківської громади горить житловий будинок.



На місце події скерували рятувальників із селища Маневичі спільно з вогнеборцями місцевих пожежних команд села Велика Осниця та селища Колки.



Ймовірна причина - коротке замикання електромережі.



Рятувальники спільно місцевими вогнеборцями ліквідували пожежу в житловому будинку, потерпілих немає.

