На Волині горів житловий будинок
Сьогодні, 09:43
Рятувальники спільно місцевими вогнеборцями ліквідували пожежу в житловому будинку, потерпілих немає.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
20 квітня о 14:22 на лінію «101» надійшло повідомлення про те, що в селі Погулянка Колківської громади горить житловий будинок.
На місце події скерували рятувальників із селища Маневичі спільно з вогнеборцями місцевих пожежних команд села Велика Осниця та селища Колки.
Ймовірна причина - коротке замикання електромережі.
ОГП опублікував відео з бодікамер поліціянтів, які тікали під час теракту в Києві: їм оголосили підозру
Сьогодні, 10:09
