Світязь затягнуло хмарами мошки, яка прокинулася на два місяці раніше
Сьогодні, 08:20
Береги озера Світязь окупували величезні рої мошки. Цьогоріч комахи активізувалися аномально рано – майже на два місяці раніше, ніж минулого року, коли вони стали «зірками» соцмереж на початку літа, передає "Конкурент".
У мережі вже активно публікують відео, на яких видно справжні хмари мошки, що літають над озером, біля берегів та створюють дискомфорт перехожим.
На питання місцевого телеграм-каналу щодо того, чому комахи вилетіли так рано, заступник директора з наукової діяльності Шацького НПП Василь Матейчик відповів з гумором:
«А що – вона когось питає, коли вилітати?»
За словами фахівця, типовий час для появи цієї мошки – травень, проте цього року природа прискорила процес. Він заспокоїв, що ці величезні рої майже не кусаються, а лише створюють візуальний та фізичний дискомфорт.
Очікується, що така висока активність мошки поблизу озер спостерігатиметься ще орієнтовно тиждень-півтора, після чого хмари комах зникнуть.
