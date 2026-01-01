Світязь затягнуло хмарами мошки, яка прокинулася на два місяці раніше





У мережі вже активно публікують відео, на яких видно справжні хмари мошки, що літають над озером, біля берегів та створюють дискомфорт перехожим.



На питання місцевого телеграм-каналу щодо того, чому комахи вилетіли так рано, заступник директора з наукової діяльності Шацького НПП Василь Матейчик відповів з гумором:



«А що – вона когось питає, коли вилітати?»



За словами фахівця, типовий час для появи цієї мошки – травень, проте цього року природа прискорила процес. Він заспокоїв, що ці величезні рої майже не кусаються, а лише створюють візуальний та фізичний дискомфорт.



Очікується, що така висока активність мошки поблизу озер спостерігатиметься ще орієнтовно тиждень-півтора, після чого хмари комах зникнуть.





Береги озера Світязь окупували величезні рої мошки. Цьогоріч комахи активізувалися аномально рано – майже на два місяці раніше, ніж минулого року, коли вони стали «зірками» соцмереж на початку літа, передає "Конкурент"

