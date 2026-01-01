ТЦК почали оголошувати у розшук заброньованих чоловіків: кому це загрожує





ТЦК в Україні відповідають за ведення військового обліку чоловічого населення, а частково й жінок. У період дії воєнного стану на ці структури також покладені функції щодо проведення загальної мобілізації. У разі порушення правил військового обліку або мобілізаційних вимог ТЦК мають право застосовувати до громадян санкції. Насамперед ідеться про адміністративну відповідальність у вигляді штрафу.



“Якщо штраф не буде сплачено, територіальний центр комплектування може оголосити особу в розшук. При цьому її поточний статус або категорія на військовому обліку значення не мають”, – зазначають адвокати.



Так, до юристів звернувся чоловік із чинною бронею від мобілізації. Вже після її оформлення він виявив у застосунку “Резерв+” повідомлення про те, що перебуває в розшуку. Він поцікавився, як діяти в такій ситуації з урахуванням наявності бронювання.



Юрист Владислав Дерій зазначив, що подібні випадки не є рідкістю – коли за наявності броні у застосунку “Резерв+” відображається статус про розшук. За його словами, насамперед необхідно направити до ТЦК, який ініціював розшук, заяву з вимогою скасувати розшук і закрити справу про адміністративне правопорушення через відсутність його складу.



“Якщо реакції не буде, слід оскаржити бездіяльність центру через окружний адміністративний суд. У разі, якщо дистанційні способи не дадуть результату, допускається особисте звернення”, – наголосив фахівець.

Територіальний центр комплектування може оголосити в розшук навіть особу, яка має офіційну бронь. У такому випадку заброньованому громадянину слід подати до ТЦК заяву з вимогою зняти його з розшуку, йдеться на порталі "Юристи.UA"

