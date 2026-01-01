В Україні оновили вимоги до платіжок за газ — що тепер зміниться
Сьогодні, 05:17
В Україні готуються до зміни формату платіжок за газ, і нововведення торкнуться всіх побутових споживачів.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову №541, якою внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем та оновила вимоги до платіжок за розподіл природного газу для побутових споживачів.
Що змінюється
Зокрема, постанова передбачає:
чіткий перелік інформації, яка обов’язково має міститися у платіжці відповідно до законодавства та норм ЄС
запровадження єдиного шаблону та форми рахунка
можливість отримувати рахунок за постачання газу разом з рахунком за його розподіл на одному документі
розміщення у платіжці актуальної інформації, яку визначатиме регулятор
право споживача обирати формат рахунка — паперовий чи електронний
У профільних відомствах наголошують, що зміна формату не означає автоматичного підвищення тарифів. Йдеться лише про оновлення способу подання інформації, щоб уникнути плутанини, яка виникала через різні підходи компаній до формування рахунків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
