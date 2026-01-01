В Україні оновили вимоги до платіжок за газ — що тепер зміниться

В Україні оновили вимоги до платіжок за газ — що тепер зміниться
В Україні готуються до зміни формату платіжок за газ, і нововведення торкнуться всіх побутових споживачів.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову №541, якою внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем та оновила вимоги до платіжок за розподіл природного газу для побутових споживачів.

Що змінюється

Зокрема, постанова передбачає:

чіткий перелік інформації, яка обов’язково має міститися у платіжці відповідно до законодавства та норм ЄС

запровадження єдиного шаблону та форми рахунка

можливість отримувати рахунок за постачання газу разом з рахунком за його розподіл на одному документі

розміщення у платіжці актуальної інформації, яку визначатиме регулятор

право споживача обирати формат рахунка — паперовий чи електронний

У профільних відомствах наголошують, що зміна формату не означає автоматичного підвищення тарифів. Йдеться лише про оновлення способу подання інформації, щоб уникнути плутанини, яка виникала через різні підходи компаній до формування рахунків.

