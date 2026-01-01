В Україні оновили вимоги до платіжок за газ — що тепер зміниться

В Україні готуються до зміни формату платіжок за газ, і нововведення торкнуться всіх побутових споживачів.Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову №541, якою внесла зміни до Кодексу газорозподільних систем та оновила вимоги до платіжок за розподіл природного газу для побутових споживачів.Зокрема, постанова передбачає:чіткий перелік інформації, яка обов’язково має міститися у платіжці відповідно до законодавства та норм ЄСзапровадження єдиного шаблону та форми рахункаможливість отримувати рахунок за постачання газу разом з рахунком за його розподіл на одному документірозміщення у платіжці актуальної інформації, яку визначатиме регуляторправо споживача обирати формат рахунка — паперовий чи електроннийУ профільних відомствах наголошують, що зміна формату не означає автоматичного підвищення тарифів. Йдеться лише про оновлення способу подання інформації, щоб уникнути плутанини, яка виникала через різні підходи компаній до формування рахунків.