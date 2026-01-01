Камера заднього виду для авто: як вибрати, роздільна здатність, кут огляду та сумісність





Навіщо потрібна камера заднього виду

Здавалося б, відповідь очевидна — щоб бачити, що позаду при парковці. Але насправді список завдань значно ширший. Камера допомагає контролювати відстань до перешкод у щільному міському трафіку, бачити пішоходів і велосипедистів, які з'являються з-за кутів, маневрувати на вузьких парковках і розворотних майданчиках. Дослідження показують, що камера заднього виду знижує кількість наїздів при русі назад на 17-46% залежно від умов руху — і це лише з базовою моделлю без додаткових функцій.



Роздільна здатність: скільки потрібно

Найпоширеніші варіанти на ринку: 480p (стандартна чіткість), 720p HD, 1080p Full HD. Для базового паркування 720p цілком достатньо. Але якщо ви хочете розрізняти номерні знаки або бачити дрібні деталі на відстані, варто обирати Full HD. Зверніть також на формат сигналу: AHD (Analog High Definition) забезпечує кращу якість зображення по аналоговому кабелю і стійкіший сигнал порівняно зі звичайним CVBS.



Кут огляду

Стандартний кут огляду камери заднього виду — 120-150 градусів. Ширококутні моделі з кутом 170-190 градусів охоплюють більшу зону, але дають помітне спотворення по краях зображення (ефект «риб'ячого ока»). Оптимальним вважається 130-150 градусів — достатньо широко, щоб бачити повну картину позаду, без надмірних спотворень. Штатні камери Torssen, наприклад, проектуються під конкретні моделі авто і враховують геометрію кузова, що дає правильний кут огляду без зайвих налаштувань.



Паркувальна розмітка

Активна паркувальна розмітка (динамічні лінії) — функція, яка відображає на зображенні траєкторію руху автомобіля відповідно до повороту керма. Це суттєво спрощує паркування в обмеженому просторі: ви бачите не просто те, що позаду, а й куди саме поїде авто при поточному положенні руля. Статична розмітка (фіксовані лінії) менш інформативна, але теж корисна для оцінки відстані.



Штатна чи універсальна камера

Принцип такий самий, як з магнітолами: штатна камера розробляється під конкретний автомобіль і встановлюється на місце ручки кришки багажника або в інше передбачене виробником місце. Виглядає органічно, не псує вигляд автомобіля. Універсальна монтується на номерний знак або кріпленням — простіше в установці, але може виглядати менш акуратно.



Сумісність з мультимедіа

Перед покупкою переконайтеся, що камера сумісна з вашою штатною мультимедійною системою. Більшість сучасних магнітол підтримують вхід для камери заднього виду і автоматично перемикаються на її зображення при включенні задньої передачі. Якщо ваша мультимедіа підтримує AHD-сигнал — обирайте AHD-камеру для кращої якості зображення.

