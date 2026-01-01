Як відбувається реабілітація ветеранів і військових на Волині. ВІДЕО

Як відбувається реабілітація військових і ветеранів на Волині: приклади двох медичних закладів



Олександр Шапоренко — колишній військовослужбовець. Родом із Луганська. Зараз є ветераном війни. Мав контузії, поранення, згодом у нього стався інсульт. Упродовж року чоловік проходить два курси безоплатної реабілітації на рік у державних медзакладах і декілька курсів у приватних реабілітаційних центрах. Цю послугу, з його слів, оплачують благодійники.



"В шию порання отримав, контузія добра була, потім приїхав і мене інсульт розбив. Ще потребую реабілітації. В мене ще рука одна не включилась, але вже починає працювати. От пролікуюсь тут і одразу піду на наступну реабілітацію. Помогли люди мені, гроші підзібрали і свої трошки давав", — сказав чоловік.



Пройти реабілітацію двічі у рік ветеранам війни зі складними пораненнями недостатньо, зазначив старший фізичний терапевт Медцентру реабілітації учасників бойових дій Луцької громади Андрій Бухвал. З його слів, максимально відновити здоров’я за цей термін не вдасться.



"Після звільнення зі служби ніхто не уникає хронічних захворювань або ускладнення на фоні поранень. Ми вважаємо, що з пацієнтами треба працювати індивідуально і дуже часто цих двох циклів не вистачає. 15 днів — це умовно. Ми можемо поставити ціль з пацієнтом, при яких 15 і 20 днів буде недостатньо. Але держава, на жаль, нас обмежує в цих строках", — додав спеціаліст.



У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни функціонує відділення фізичної реабілітації. Реабілітовується у цьому відділенні вдруге після отриманої мінно-вибухової травми чинний військовослужбовець, розвідник Валентин Сидорчук.



"Зараз проходжу реабілітацію. Мінно-вибухова травма получилась. "Лєпєсток" — і в результаті "синдром турнікета", бо дуже довго евакуація була. Основний протез получу, тоді тільки будуть на списання документи подаватися", — говорить чоловік.



Щодня з Валентином Сидорчуком займається фізичний терапевт Вадим Прач. З його слів, військовим нині проходить реабілітацію із тренувальним протезом, аби адаптуватися до хотьби. Спеціаліст розповів: заняття триває до трьох годин, і в середньому пацієнт має проходити з протезом 2 кілометри.



"Маємо ампутацію на рівні гомілки, і вже виданий протез. Це поки тренувальний протез, не основний. Ми працюємо над його пропріоцепцією, щоб його тіло максимально балансувало, тримало рівновагу в просторі. Також працюємо над тим, щоб збільшити відстань ходьби на протезі без відпочинку. Він буде в нас від 2 до 3 тижнів", — каже фахівець.



У відділенні працюють ерготерапевти, фізичні терапевти, асистенти цих фахівців, терапевти мови і мовлення, психологи. Чинні військовослужбовці з ампутаціями проходять до восьми безоплатних реабілітаційних циклів упродовж року, розповіла меддиректорка госпіталю ветеранів війни Оксана Шкаровецька.



"В стаціонарних умовах пацієнт знаходиться цілодобово і курс реабілітації може бути від 14 до 21 дня. Амбулаторна реабілітаційна допомога — це пацієнт приходить у зручний для нього час, є команда, яка працює з ним. Визначається план реабілітації пацієнта і реабілітаційний цикл триває 14 днів", — каже меддиректорка.



Ветерани, ветеранки та члени їхніх сімей для реабілітації можуть обрати будь який медзаклад в Україні, що працює за програмою медичних гарантій з НСЗУ, розповіла заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко.



Від початку року стаціонарну реабілітацію на Волині пройшли 917 військовослужбовців і ветеранів, амбулаторно — 461. Усього в регіоні є 12 медзакладів, які мають договір за напрямом "Стаціонарна реабілітація" і 17 медзакладів за напрямом "Амбулаторна реабілітація". Людмила Рожко додала, що торік стаціонарну реабілітацію отримали майже 10 тисяч людей, в тому числі майже 4 тисячі військовослужбовців.



Чи є платні послуги в медзакладах Волині для реабілітації пацієнтів

У Волинському обласному госпіталі ветеранів війни впродовж місяця проходять комплексну реабілітацію 44 пацієнти різної тяжкості. Завідувачка відділення реабілітації Антоніна Криштальська зазначила: якщо пацієнт використав 2 курси безплатної реабілітації впродовж року, то є варіант курсу платної реабілітації, яка відбувається або в амбулаторних, або в стаціонарних умовах.



"Пацієнти різної вікової групи, але це в основному військовослужбовці, також люди, які почали воювати з 2014 року. Ветеран чи любий пацієнт може попасти у відділення реабілітації по скеруванню лікуючого лікаря, по скерування лікаря ФРМ", — сказала завідувачка.



Меддиректорка госпіталю ветеранів війни Оксана Шкаровецька розповіла, що медзакладу оплачують 2 цикли реабілітації, заплановані державою, адже НСЗУ моніторить цикли реабілітації військових і ветеранів війни по закладах охорони здоров'я.



"Якщо ми не вияснили, не зібрали анамнез про ці 2 цикли реабілітації, і він в нас проходить все таки реабілітацію, то нам цей випадок не оплачується. Вихід з цієї ситуації – розвиток платних послуг. Ми будемо готувати калькуляцію для надання платних послуг для стаціонарної й амбулаторної реабілітації", — говорить лікарка.



Тарифи на платні послуги з реабілітації є у комунального підприємства "Медичний центр реабілітації учасників бойових дій Луцької територіальної громади", розповів директор закладу Ігор Гнетньов. Додає: поки з ветеранів грошей не брали.



"Був випадок. Звернувся ветеран, з’ясували, що він використав і ми просто провели додаткові реабілітаційні цикли, не говорячи про те, що він має за це заплатити. — Це одиничний випадок? — На минулий рік було декілька таких випадків, але я підозрюю, що в цьому році їх буде вже значно більше", — сказав керівник медзакладу.



Зі слів Ігоря Гнетньова, цьогоріч НСЗУ спільно з Міністерством у справах ветеранів додала ще один безоплатний пакет – це експериментальний проєкт щодо надання послуг із довготривалого медичного догляду окремим категоріям осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Пакет послуг, окрім іншого, включає реабілітацію на ту кількість днів, яка потрібна пацієнту для відновлення.



"Одна із умов виконання цього пакету — це пасивна реабілітація, адаптація і соціалізація пацієнта. В поєднанні з активною реабілітацією, я вважаю, що ми б ефективно цим займалися. Наш заклад готовий до цього, тому що в нас працює мобільна паліативна допомога. Наразі відсутність приміщення не дає нам можливості це контрактувати", — додав директор медцентру.



Зараз у Волинській області є три медичних заклади, котрі підписали контракти з НСЗУ про надання послуги з довготривалого медичного догляду, зазначила заступниця начальника обласного управління охорони здоров’я Людмила Рожко. Це — Володимирське територіальне медичне об’єднання, Волинський обласний госпіталь для інвалідів війни, а також попередньо пройшли погодження документи Ковельського центру медичної реабілітації та паліативної допомоги.

