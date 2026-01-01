ОГП опублікував відео з бодікамер поліціянтів, які тікали під час теракту в Києві: їм оголосили підозру





Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише



За даними слідства, коли екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину в Києві, вони побачили поранених: дитину, чоловіка та жінку, які потребували допомоги. Поруч також були інші люди, зокрема, дитина.



На відео з бодікамер, яке оприлюднив Кравченко, видно хлопчика, який просить правоохоронців не рятувати його, а допомогти батькові.



Натомість, як зауважив генпрокурор, правоохоронці, маючи з собою табельну вогнепальну зброю та всі законні підстави для її застосування, фактично тікають з місця події.



З огляду на це двом співробітникам патрульної поліції оголосили підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки — ч. 3 ст. 367 КК України.



Напередодні начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков під час брифінгу розповідав про патрульних, які на відео тікали від пострілів. Один з них — офіцер поліції, який працює з 2024 року, а його колега у поліції з 2015 року й працювала з ним у підсиленні.



Жуков вказував, що поліціянти дезорієнтувалися, коли почалися постріли, і почали бігти в бік своєї машини. Хлопець, біля якого вони перебували, почав іти за ними, і вже інший поліціянт оглянув його поранення.



Він також зазначив, що патрульні дістали зброю з кобури, проте не застосували її. Натомість вони мали зробити попереджувальний постріл угору, або й застосувати зброю, зважаючи на загрозу.



Більше про теракт у Києві



18 квітня невідомий відкрив стрілянину в Голосіївському районі Києва, після чого разом із заручниками зачинився в приміщенні супермаркету. Після 40 хвилин переговорів спецпризначенці провели штурм магазину та ліквідували стрільця. У результаті його дій загинули сім людей, ще семеро постраждалих станом на 20 квітня перебувають у лікарні.



З’ясувалося, що нападником був 58-річний уродженець Москви. З 1992 року він служив у ЗСУ, у 2005-му пішов на пенсію, після чого відвідував росію. У 2017 році він повернувся до України й проживав у Бахмуті.



Сусіди характеризували стрільця як «скритну» людину, родичів, дружини чи дітей у чоловіка немає. Через побутові конфлікти його притягували до відповідальності за спричинення легких тілесних ушкоджень.



Очільник Нацполіції України Іван Вигівський розповів, що чоловік спочатку вистрілив у бік свого сусіда з квартири знизу з травматичного пістолета, після чого забіг до власної квартиру, узяв іншу зброю, з якої потім стріляв по цивільних, облив горючою рідиною та підпалив власне помешкання.



За даними слідства, стрілець мав зареєстровану зброю й у грудні 2025 року просив про продовження користування нею через закінчення терміну. Для цього приніс медичну довідку, тепер слідство перевірить медзаклад, який її видав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію