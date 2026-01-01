Від отруєння алкоголем помер 2-річний хлопчик: на Волині судитимуть посадовця служби у справах дітей

Смерть дитини через бездіяльність: на Волині судитимуть посадовця служби у справах дітей.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Ювенальні прокурори Луцької окружної прокуратури Волинської області скерували до суду обвинувальний акт щодо начальника служби у справах дітей однієї з міських рад.Йому інкримінують службову недбалість, що спричинила загибель людини (ч. 3 ст. 367 КК України).За даними слідства, посадовець, попри наявні повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітніх дітей, які виховувалися у неблагополучній сім’ї, не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання.Наслідки цієї бездіяльності фатальні.Як вдалося з'ясувати раніше, ідеться про начальника служби у справах дітей Луцької міської радиСлідством встановлено, що посадовець, попри наявні повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітніх дітей, які виховувалися у неблагополучній сім’ї, не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання.Через невжиття необхідних заходів загинув дворічний хлопчик.Дитина випила алкоголь, який через байдужість дорослих і їхнє системне зловживання спиртним перебував у вільному доступі.Причина смерті – алкогольне отруєння.Батька померлого хлопчика притягнуто до кримінальної відповідальності за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).Зауважимо, що він також притягувався до відповідальності за заподіяння синові тілесних ушкоджень – і про ситуацію в сім'ї було добре відомо службі у справах дітей міської ради, проте вона бездіяла.Лише після загибелі молодшої дитини на два роки старший за неї брат був відібраний у батьків.Справа щодо матері померлого хлопчика виділена в окреме провадження у зв’язку з її перебуванням за кордоном.Нагадаємо, це провадження є частиною загальнодержавної роботи, яку здійснюють на виконання доручення Генерального прокурора щодо посилення захисту прав дітей.У межах перевірок по всій країні було створено 45 міжвідомчих груп, які обстежили 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання, загалом щодо понад 26 тисяч дітей.За результатами виявлено численні порушення, зокрема неналежні умови проживання та випадки жорстокого поводження. Зареєстровано 214 кримінальних проваджень, із них 118 - щодо посадовців.94 дитини негайно вилучено з небезпечних умов.