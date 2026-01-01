На Волині чоловік намагався потрапити в Білорусь: запропонував прикордоннику 1000 доларів
Сьогодні, 12:52
Військовозобовʼязаний мешканець Рівненщини за хабар намагався виїхати за кордон - його затримали.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Оперативники управління міграційної поліції спільно зі слідчими ГУНП та працівниками 6-го прикордонного загону ГВЗВВБ «Захід» викрили спробу підкупу прикордонника мешканцем Рівненщини для незаконного перетину державного кордону.
29-річний мешканець Рівненської області, будучи військовозобов’язаним і не маючи законних підстав для виїзду за кордон, намагався уникнути мобілізації. Для цього він запропонував прикордоннику неправомірну вигоду - 1000 доларів США - за сприяння у незаконному перетині кордону поза пунктами пропуску в напрямку республіки білорусь.
16 квітня правоохоронці на гарячому затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України - під час передачі коштів.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди службовій особі). Правопорушнику оголосили про підозру, суд обрав йому запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт.
