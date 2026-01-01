На Донеччині загинув волинянин Олександр Зіперт

Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади.

"Додому «На щиті» повернеться житель с. Сирники Зіперт Олександр Вікторович (02.08.1993 р.н.), який загинув 15 листопада 2024 року в районі населеного пункту Трудове Донецької області.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.

Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться вповідомленні Луцької міської ради.

