На Донеччині загинув волинянин Олександр Зіперт





"Додому «На щиті» повернеться житель с. Сирники Зіперт Олександр Вікторович (02.08.1993 р.н.), який загинув 15 листопада 2024 року в районі населеного пункту Трудове Донецької області.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі.



Вічна і світла пам'ять полеглому Герою!" - йдеться вповідомленні Луцької міської ради.

Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади.

