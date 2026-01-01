«Дитина дуже ображена на маму»: у Луцьку в жінки забрали 9-річного сина через фізичне насильство





Про це розповів начальник служби у справах дітей міської ради Федір Шульган. З його слів, дитину тимчасово влаштували до притулку для дітей. Хлопчик — учень третього класу. Назву навчального закладу посадовець не називає,- повідомляє



"Ця дитина, про яку було повідомлення з поліції, не перебувала в нас на обліку. Це перший випадок. Нам повідомила школа. Офіцер безпеки, який працює в ліцеї, повідомив дирекцію школи, і вони повідомили нас. Виїжджав наш спеціаліст на місце. Дійсно виявили на тілі дитини синці", — сказав керівник служби.



Зі слів Федора Шульгана, хлопчик розповів спеціалістам, що його мати часто застосовує до нього насилля, і висловив бажання наразі побути окремо від матері.



"До речі, там ще є інші діти, в тому числі рідний брат, до якого мама ставиться більш прихильно. Чомусь до цієї меншої дитини відношення мами трошки інше", — зазначив посадовець.



Федір Шульган розповів, що про рідного батька хлопчика наразі інформації немає, натомість у нього є вітчим. З його слів, у матері 9-річної дитини новий шлюб, у котрому народилася спільна дитина.



У полі зору поліцейських та служби у справах дітей міськради ця сім'я раніше не була, сказав посадовець. Він додав: це перший виявлений факт, відповідно до якого одразу відбулося реагування. Федір Шульган каже: з сім'ю працюватимуть і спостерігатимуть за тим, як розвиватиметься ситуація та як реагуватиме матір школяра.



"Сьогодні нам дзвонили з притулка і питали, чи можемо ми дати мамі поговорити. Ми порекомендували попитати дитину, чи хоче спілкуватися з мамою. Попередили, якщо мама буде "накаляти страсті", припинили цю розмову. Дитина дуже ображена на свою маму і, певно, не один раз такі випадки були, коли застосовували фізичні міри покарання", — резюмував посадовець.



За даними патрульної поліції Волині, під час несення служби в одному з ліцеїв Луцька 20 квітня інспектор служби освітньої безпеки помітив у школяра фізичні ознаки насильства.



Педагогам хлопчик розповів, що під час конфлікту мати застосувала до нього фізичну силу та насильство. Про цей факт поліцейський повідомив колег: на місці працювали поліцейські, ювенальна превенція та служба у справах дітей.



Під час проведення перевірки вищезазначена інформація підтвердилася. Також патрульні провели оцінку ризиків вчинення домашнього насильства: відповідні матеріали додали до протоколу, які розглядатиме суд.



Як розповіла речниця обласного управління патрульної поліції Анастасія Кідрук, за вчинення домашнього насильства на матір склали адмінматеріали за частиною 2 статті 173-2 Кодексу України. Йдеться про вчинення насильства в сім'ї, вчинене повторно протягом року.



У разі доведення вини жінці загрожують громадські роботи до 60 годин або адміністративний арешт до 15 діб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

