Волинянин намагався передати у СІЗО наркотики у цукерках
Сьогодні, 07:31
Судили володимирчанина, який двічі намагався переправити психотропну речовину PVP до Луцького слідчого ізолятора, сховавши її в цукерках.
Про це стало відомо з вироку Володимирського міського суду, який винесли 16 квітня 2026 року, - пише "Район.Володимир".
За матеріалами справи, чоловік діяв за замовленням одного з ув'язнених: отримував гроші на банківську картку, розфасовував наркотик, а потім через посередника відправляв посилки «Новою поштою».
Першого разу, у серпні 2025 року, він заховав порошкоподібну речовину в три цукерки «Корівка», обмотавши згортки полімерною плівкою. Вдруге, у вересні, розрізав цукерки «Шипучка» навпіл, насипав усередину наркотик і склеїв їх назад. Посередник, який відправляв посилки, не знав про їхній вміст.
Обидві посилки перехопили під час огляду в СІЗО. Слідство встановило причетність обвинуваченого через прослуховування телефонних розмов та SMS-листування. Під час обшуку за місцем його проживання виявили ще таблетки метадону і сліди PVP на скляному посуді.
У суді чоловік визнав вину повністю і щиро розкаявся. Суд урахував пом'якшувальні обставини: інвалідність III групи з дитинства, троє неповнолітніх дітей на утриманні, відсутність судимостей і попередніх вироків. З огляду на це покарання призначили нижче від мінімальної межі санкції статті – 4 роки 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна.
