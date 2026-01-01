У Луцьку попрощалися з воїном Олександром Коханюком
Сьогодні, 15:11
Сьогодні, 22 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця Коханюка Олександра Петровича (14.09.1976 р.н.).
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Воїн загинув 17 квітня 2026 року в районі населеного пункту Веселе Запорізької області.
Попрощатися з захисником разом з родиною, друзями і громадою прийшов заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.
Поховали Олександра Коханюка на кладовищі у селі Рованці.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
