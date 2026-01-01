У Луцьку попрощалися з воїном Олександром Коханюком

Коханюка Олександра Петровича (14.09.1976 р.н.).



Про це повідомили у Луцькій міській раді.



Воїн загинув 17 квітня 2026 року в районі населеного пункту Веселе Запорізької області.



Попрощатися з захисником разом з родиною, друзями і громадою прийшов заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.



Поховали Олександра Коханюка на кладовищі у селі Рованці.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

