У Луцьку попрощалися з воїном Олександром Коханюком

Сьогодні, 22 квітня, у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбулося відспівування військовослужбовця Коханюка Олександра Петровича (14.09.1976 р.н.).

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

Воїн загинув 17 квітня 2026 року в районі населеного пункту Веселе Запорізької області.

Попрощатися з захисником разом з родиною, друзями і громадою прийшов заступник міського голови, керуючий справами виконкому Юрій Вербич.

Поховали Олександра Коханюка на кладовищі у селі Рованці.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
130м² за державний кошт: колишній заступник голови Волинської ОВА став власником квартири у Струмівці
Що задекларувала директорка Шацького нацпарку Христецька, яку вже кілька років судять за незаконне збагачення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Понад 900 тисяч за 3,5 місяця: що задекларував керівник Волинської прокуратури
Сьогодні, 15:37
У Луцьку попрощалися з воїном Олександром Коханюком
Сьогодні, 15:11
В Україні зареєстрували перший випадок нового варіанту коронавірусу «Цикада»
Сьогодні, 14:41
Через реконструкцію очисних споруд: «Луцькводоканал» пояснив причину неприємного запаху в місті
Сьогодні, 14:04
Ребров іде з посади головного тренера збірної України з футболу
Сьогодні, 13:35
