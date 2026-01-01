Поліг у березні 2024-го: офіційно підтвердили загибель волинського воїна Сергія Багрія

Поліг у березні 2024-го: офіційно підтвердили загибель волинського воїна Сергія Багрія
Ківерцівська громада знову втратила свого відважного сина. Захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, загинув старший солдат Багрій Сергій Васильович.

"Сергій Васильович народився 27 червня 1980 року в місті Ківерці. Він був випускником Ківерцівської ЗОШ №3, здобув вищу освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Свій професійний шлях Сергій пов’язав із сумлінною працею — працював в обласному управлінні Державного казначейства, а згодом розвивав себе у сфері ІТ-технологій у Луцькому міськрайонному суді.

Вірний військовій присязі, Сергій Багрій був призваний на службу 18 вересня 2023 року. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання 12 березня 2024 року в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області.

Сергій назавжди залишиться в пам'яті як щира людина, люблячий чоловік, турботливий батько та вірний товариш. У захисника залишилися дружина Світлана, діти Артур та Олександр, мати Валентина та сестра Світлана.

Міська рада, виконавчий комітет та вся Ківерцівська громада висловлюють найщиріші співчуття родині, друзям та близьким загиблого. Ми схиляємо голови у глибокій скорботі та поділяємо ваше невимовне горе", - зазначають у громаді.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Царство Небесне!
Відповісти
