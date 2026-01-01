Поліг у березні 2024-го: офіційно підтвердили загибель волинського воїна Сергія Багрія

Ківерцівська громада знову втратила свого відважного сина. Захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, загинув старший солдат"Сергій Васильович народився 27 червня 1980 року в місті Ківерці. Він був випускником Ківерцівської ЗОШ №3, здобув вищу освіту в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Свій професійний шлях Сергій пов’язав із сумлінною працею — працював в обласному управлінні Державного казначейства, а згодом розвивав себе у сфері ІТ-технологій у Луцькому міськрайонному суді.Вірний військовій присязі, Сергій Багрій був призваний на службу 18 вересня 2023 року. Його життя обірвалося під час виконання бойового завдання 12 березня 2024 року в районі населеного пункту Новомихайлівка Покровського району Донецької області.Сергій назавжди залишиться в пам'яті як щира людина, люблячий чоловік, турботливий батько та вірний товариш. У захисника залишилися дружина, дітита, матита сестраМіська рада, виконавчий комітет та вся Ківерцівська громада висловлюють найщиріші співчуття родині, друзям та близьким загиблого. Ми схиляємо голови у глибокій скорботі та поділяємо ваше невимовне горе", - зазначають у громаді.