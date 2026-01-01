Завтра, 23 квітня, на Волинь прибуде скорботний кортеж із загиблим на війні воїном Валерієм Бондарем

"На щиті" повертається волинський захисникіз села Кримне, що на Старовижівщині.Про це повідомили у Дубечненській громаді."Просимо гідно вшанувати пам’ять Героя та приєднатися до церемонії прощання.очікуємо прибуття місії " На щиті" завтра, 23 квітня, о 09:00 годині в м.Ковель.кортеж рухатиметься від моргу м. Ковель через с. Дубове-с. Секунь-с. Буцинь-селище Стара Вижівка-с. Дубечне- с. Мокре-с.Кримне. Орієнтовно 10:00 прибуття до рідної домівки Героя", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що чин похорону відбудеться завтра, 23 квітня, об 11:00. Заупокійна служба пройде у Свято-Михайлівському храмі с. Кримне, після чого процесія вирушить до місцевого кладовища."Просимо створити «живий коридор» шани. Закликаємо мешканців вийти на вулиці за маршрутом руху кортежу, взяти державну символіку та схилити голови перед подвигом нашого земляка.Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та побратимам Валерія. Вічна пам’ять і слава Герою, який віддав життя за нашу свободу та незалежність", - зазначають у громаді.