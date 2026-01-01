«Вбивство Парубія готувалося рік, підозрюваний сам запропонував росіянам свої послуги», - СБУ

Андрія Парубія Михайло Сцельніков сам запропонував росіянам свої послуги.



Як передає Андрій Швець в інтерв'ю Цензор.НЕТ.



"Він фактично сам запропонував свої послуги росіянам, а також додав, що готовий поїхати в Росію, пошукати сина серед військовополонених. Вони своєю чергою пообіцяли пошукати тіло сина поблизу Бахмута – в тому районі, де він зник, і допомогти його поховати", - зазначив Швець.



Переписка підозрюваного з російським куратором дала змогу відтворити картину їхньої взаємодії від початку до моменту затримання.



"У своїх дописах він не приховував негативного ставлення до українських політиків, яких вважав винуватими у розв’язанні війни. І сам повідомив, що може бути чимось корисним росіянам. Його запитали, хто у Львові проживає з відомих політиків, чи може він за кимось із них прослідкувати, щоб з’ясувати, де людина живе. Першим, кого він назвав, був Андрій Парубій. Він знав, де той мешкає, бо на сусідній вулиці проживав його товариш, з яким він разом займався ремонтом побутової техніки. Тому повідомив, що може за ним прослідкувати, встановити якісь обставини його життя. А після цього, що в принципі може його ліквідувати", - додав Швець.



За його словами, підготовка до вбивства Парубія тривала рік.



"Він проводив розвідку, діставав знаряддя і засоби, які йому були потрібні для вчинення злочину: придбав авто, електровелосипед, шолом, сумку Glovo, одяг, мобільні телефони", - зазначив представник СБУ.



Також він повідомив, що у затриманого із сином були не дуже добрі стосунки, бо хлопець був проукраїнський, а батько мав проросійські погляди. "Була навіть ситуація, коли на весілля сина його, як і інших гостей, попросили вдягнути вишиванки. І він єдиний, хто прийшов не у вишиванці і спілкувався російською мовою. Його попросили піти звідти", - розповів Швець.



Крім того, дані з вилученого телефону підтверджують, що в переписках із сином підозрюваний теж не приховував проросійських поглядів, як і в переписках у телеграм-каналах із росіянами, додав Швець.



Як повідомлялося, 30 серпня у Львові застрелили колишнього Голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Нападник здійснив вісім пострілів. Підозрюваного затримали у Хмельницькій області в ніч на 1 вересня.



1 вересня керівник Львівської облпрокуратури підписав підозру львів’янину у справі про вбивство Парубія. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наступне судове засідання призначене на 27 квітня о 15:00.



Президент Володимир Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Підозрюваний у вбивстві українського політикасам запропонував росіянам свої послуги.Як передає Укрінформ , про це повідомив начальник Головного слідчого управління СБУв інтерв'ю Цензор.НЕТ."Він фактично сам запропонував свої послуги росіянам, а також додав, що готовий поїхати в Росію, пошукати сина серед військовополонених. Вони своєю чергою пообіцяли пошукати тіло сина поблизу Бахмута – в тому районі, де він зник, і допомогти його поховати", - зазначив Швець.Переписка підозрюваного з російським куратором дала змогу відтворити картину їхньої взаємодії від початку до моменту затримання."У своїх дописах він не приховував негативного ставлення до українських політиків, яких вважав винуватими у розв’язанні війни. І сам повідомив, що може бути чимось корисним росіянам. Його запитали, хто у Львові проживає з відомих політиків, чи може він за кимось із них прослідкувати, щоб з’ясувати, де людина живе. Першим, кого він назвав, був Андрій Парубій. Він знав, де той мешкає, бо на сусідній вулиці проживав його товариш, з яким він разом займався ремонтом побутової техніки. Тому повідомив, що може за ним прослідкувати, встановити якісь обставини його життя. А після цього, що в принципі може його ліквідувати", - додав Швець.За його словами, підготовка до вбивства Парубія тривала рік."Він проводив розвідку, діставав знаряддя і засоби, які йому були потрібні для вчинення злочину: придбав авто, електровелосипед, шолом, сумку Glovo, одяг, мобільні телефони", - зазначив представник СБУ.Також він повідомив, що у затриманого із сином були не дуже добрі стосунки, бо хлопець був проукраїнський, а батько мав проросійські погляди. "Була навіть ситуація, коли на весілля сина його, як і інших гостей, попросили вдягнути вишиванки. І він єдиний, хто прийшов не у вишиванці і спілкувався російською мовою. Його попросили піти звідти", - розповів Швець.Крім того, дані з вилученого телефону підтверджують, що в переписках із сином підозрюваний теж не приховував проросійських поглядів, як і в переписках у телеграм-каналах із росіянами, додав Швець.Як повідомлялося, 30 серпня у Львові застрелили колишнього Голову Верховної Ради, народного депутата Андрія Парубія. Нападник здійснив вісім пострілів. Підозрюваного затримали у Хмельницькій області в ніч на 1 вересня.1 вересня керівник Львівської облпрокуратури підписав підозру львів’янину у справі про вбивство Парубія. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Наступне судове засідання призначене на 27 квітня о 15:00.Президентприсвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію