12 років тюрми отримав російський бойовик, якого СБУ затримала в одному з готелів Ковеля: намагався втекти до ЄС

За матеріалами СБУ тюремний вирок отримав бойовик із підрозділу «Сомалі», який воював проти України та намагався втекти до ЄС.Про це повідомили в Управління СБ України у Волинській області.За доказовою базою контррозвідки та слідчих Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав бойовик збройних угруповань рф, якого СБУ затримала у жовтні 2025 року на Волині.Як встановило розслідування, зловмисник прибув до західного регіону України під виглядом переселенця, щоб оформити український паспорт для виїзду до Євросоюзу.Співробітники СБУ затримали його в одному з готелів Ковеля, звідки він планував втечу. Під час обшуків у номері затриманого виявлено паспорти рф та «днр», а також військовий квиток і шеврони російських військ.За даними слідства, бойовиком виявився мешканець Донецька, який у 2015 році приєднався до підконтрольного рф збройного угруповання «Сомалі».У лавах рашистів він брав участь в боях за Донецький аеропорт, де отримав поранення та був «списаний» з ворожого підрозділу.Згодом зрадник, прикриваючись статусом внутрішньо переміщеної особи, прибув до Волині. Там він сподівався отримати закордонний паспорт громадянина України та виїхати до ЄС на підставі наявної унаслідок поранення інвалідності (у нього ампутовано одну з кінцівок).За матеріалами СБУ суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України:- ч. 1 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).З урахуванням співпраці зі слідством, зловмисник отримав 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.