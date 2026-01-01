На Волині кліщі за місяць покусали 68 людей
Сьогодні, 19:01
З середини березня на Волині почали реєструвати звернення людей до медзакладів через укуси кліщів. Спочатку були поодинокі випадки, станом на 22 квітня зареєстровано 68 звернень, серед укушених – 26 дітей.
Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, пише Суспільне.
Зі слів епідеміологів, наразі в лабораторію особливо небезпечних інфекцій Центру доставлено понад 850 кліщів, відловлених у містах і районах області. Дослідження та збір тривають.
Укуси кліщів можуть загрожувати 150 недугами, на території Волині поширені дві із них – кліщовий вірусний енцефаліт і лаймбореліоз (хвороба Лайма).
За результатами епідеміологічного нагляду, в області існує активний природний осередок кліщового вірусного енцефаліту (в Ковельському районі). Торік в області зареєстровано 3 випадки вірусного енцефаліту, загалом в Україні було 6.
Де і коли можна натрапити на кліща
Кліщі живуть у високій траві та кущах, повзають у трав’яному покриві в лісистій місцевості або у дворах — наприклад, навколо стін. Попри міфи, кліщі не стрибають з високих дерев — вони взагалі не вміють стрибати й перебувають на рівні до колін людини, приблизно 20-60 см.
На відміну від комарів, кліщі можуть бути активними в будь-який час доби.
Як вберегтися від укусів кліщів
обирати закритий одяг світлого кольору, на якому легше помітити кліща;
заправляти штани в шкарпетки (високе взуття), а сорочку – у штани;
використовувати репеленти, призначені для захисту від кліщів;
уникати високої трави та густих чагарників;
під час відпочинку на природі використовувати підстилки, не сідати на землю;
кожні 1–2 години проводити само- та взаємоогляд одягу і відкритих ділянок тіла;
після повернення додому у той же день ретельно оглядати тіло, одяг та речі.
Що робити, якщо кліщ присмоктався до тіла
якнайшвидше видалити кліща у медичному закладі або самостійно за допомогою пінцета чи спеціального пристрою;
видаляти кліща обережно, обертальними рухами, не роздавлюючи його;
після видалення місце укусу обробити антисептиком;
протягом кількох тижнів спостерігати за станом здоров’я.
Якщо після укусу з’явилися такі симптоми, як підвищення температури, головний біль, слабкість, почервоніння шкіри або кільцеподібна пляма навколо місця укусу, у ЦКПХ радять негайно звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста.
Куди нести знятого кліща
Видаленого кліща можна принести на дослідження щодо наявності борелій у обласий Центр контролю та профілактик хвороб за адресою: пр. Волі, 55. Телефон: 0332-75-77-80.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Якою буде погода у Луцьку та на Волині 23 квітня
Сьогодні, 20:00
На Волині кліщі за місяць покусали 68 людей
Сьогодні, 19:01
12 років тюрми отримав російський бойовик, якого СБУ затримала в одному з готелів Ковеля: намагався втекти до ЄС
Сьогодні, 17:15
«Вбивство Парубія готувалося рік, підозрюваний сам запропонував росіянам свої послуги», - СБУ
Сьогодні, 16:44