На Волині кліщі за місяць покусали 68 людей





Про це повідомили в обласному Центрі контролю та профілактики хвороб, пише



Зі слів епідеміологів, наразі в лабораторію особливо небезпечних інфекцій Центру доставлено понад 850 кліщів, відловлених у містах і районах області. Дослідження та збір тривають.



Укуси кліщів можуть загрожувати 150 недугами, на території Волині поширені дві із них – кліщовий вірусний енцефаліт і лаймбореліоз (хвороба Лайма).



За результатами епідеміологічного нагляду, в області існує активний природний осередок кліщового вірусного енцефаліту (в Ковельському районі). Торік в області зареєстровано 3 випадки вірусного енцефаліту, загалом в Україні було 6.



Де і коли можна натрапити на кліща



Кліщі живуть у високій траві та кущах, повзають у трав’яному покриві в лісистій місцевості або у дворах — наприклад, навколо стін. Попри міфи, кліщі не стрибають з високих дерев — вони взагалі не вміють стрибати й перебувають на рівні до колін людини, приблизно 20-60 см.



На відміну від комарів, кліщі можуть бути активними в будь-який час доби.



Як вберегтися від укусів кліщів



обирати закритий одяг світлого кольору, на якому легше помітити кліща;



заправляти штани в шкарпетки (високе взуття), а сорочку – у штани;



використовувати репеленти, призначені для захисту від кліщів;



уникати високої трави та густих чагарників;



під час відпочинку на природі використовувати підстилки, не сідати на землю;



кожні 1–2 години проводити само- та взаємоогляд одягу і відкритих ділянок тіла;



після повернення додому у той же день ретельно оглядати тіло, одяг та речі.



Що робити, якщо кліщ присмоктався до тіла



якнайшвидше видалити кліща у медичному закладі або самостійно за допомогою пінцета чи спеціального пристрою;



видаляти кліща обережно, обертальними рухами, не роздавлюючи його;

після видалення місце укусу обробити антисептиком;



протягом кількох тижнів спостерігати за станом здоров’я.



Якщо після укусу з’явилися такі симптоми, як підвищення температури, головний біль, слабкість, почервоніння шкіри або кільцеподібна пляма навколо місця укусу, у ЦКПХ радять негайно звернутися до сімейного лікаря або лікаря-інфекціоніста.



Куди нести знятого кліща



Видаленого кліща можна принести на дослідження щодо наявності борелій у обласий Центр контролю та профілактик хвороб за адресою: пр. Волі, 55. Телефон: 0332-75-77-80.

З середини березня на Волині почали реєструвати звернення людей до медзакладів через укуси кліщів. Спочатку були поодинокі випадки, станом на 22 квітня зареєстровано 68 звернень, серед укушених – 26 дітей.

