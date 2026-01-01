У Луцьку та районі смертність майже вдвічі перевищує народжуваність





За даними органів державної реєстрації актів цивільного стану, у 2025 році на території Луцька та Луцького району зареєстрували:



2792 народження

4032 смерті

Таким чином, різниця між народжуваністю та смертністю становить 1240 осіб.



У першому кварталі 2026 року тенденція зберігається. За цей період зареєстрували:



598 народжень

1090 смертей

Різниця становить 492 особи, що свідчить про подальше природне скорочення населення.



Загалом смертність у Луцьку та Луцькому районі майже вдвічі перевищує народжуваність.



Подібна демографічна ситуація спостерігається і на загальноукраїнському рівні. За оцінками демографів, природне скорочення населення в Україні триває ще з середини 2000-х років. За цей час смертність стабільно перевищує народжуваність, а втрати населення можуть становити близько 300 тисяч людей на рік, без урахування наслідків війни.



Фахівці зазначають, що в середньому на одного народженого в країні припадає кілька померлих.

Ще з середини 2000-х на одного народженого в Україні припадає троє померлих. Нині, в умовах війни, за словами фахівців, ця цифра змінилася.

