Перебої з електрикою, поломки та реконструкція: як минув опалювальний сезон у Луцьку





Проблеми, з якими зіткнулись теплопостачальники



Так, за словами директора ДКП «Луцьктепло» Івана Скорупського, основною проблемою минулого опалювального сезону стали відключення світла. Це потягнуло за собою додаткові фінансові затрати підприємства.



«В опалювальний період проблеми в технічному плані були виключно через застосування графіків обмеження електроенергії. На жаль виходило з ладу енергоспоживаюче обладнання: насосне обладнання в житлових будинках, де індивідуальні теплові пункти (ІТП) – також через ці відключення. Цей дефіцит ми зараз вимушені покрити: закупити під час міжсезоння, встановити, мати необхідний запас для того, щоб нормально пройти наступну зиму», – розповів Скорупський.



Також він зазначив, що окремою проблемою для теплопостачальних підприємств нині стали затримки відшкодування державою.



«В середньому покриття тарифом практичної собівартості сьогодні у багатьох виробників це 35-40%, у нас це 65% в частині населення, а 35% – держава не відшкодовує. Тому час від часу нам виділяють кошти з бюджету територіальної громади для того, щоб ми могли розрахуватись за енергоресурси і рухатись якось далі», – пояснив директор ДКП «Луцьктепло».



Нині фінансування необхідних ремонтних і монтажних робіт, а також робіт із заміни мереж теплопостачання здійснюють завдяки грантам, кредитам та шляхом співфінансування з місцевого бюджету.



Із чим ДКП «Луцьктепло» завершило опалювальний сезон 2025-2026



Послугами підприємства користуються 125 тисяч лучан, що складає майже 60% мешканців міста.



На підприємстві встановили двоставковий тариф на послуги, впровадили білінгову систему нарахувань.



Крім того, у співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) підприємство розробило та затвердило схему теплопостачання на 2022-2032 роки, встановило 2 когенераційні установки, які покривають потребу в електроенергії 2 квартальних котелень. Також була виконана реконструкція теплової мережі на проспекті Волі.



Міжнародна організація з міграції ООН поставила станції вакуумної дегазації для трьох котелень, які вже встановили.



«Співпраця з ЮНІСЕФ дозволила встановити котел, який забезпечує два дитячих садочки тепловою енергією», – каже Скорупський.



Підготовка до наступного опалювального сезону



До наступного опалювального сезону у Луцьку теплопостачальник має виконати ряд завдань згідно із планом підготовки та інвестиційної програми, як зазначив пан Іван:



«Це реконструкція наших котелень, встановлення котлів, які ми отримали від німецького Краю Ліппе, завершення по введенню в експлуатацію когенераційної установки, заміна теплових мереж і безпосередньо поточні ремонти на всіх наших об’єктах».



За його словами, заміну тепломереж будуть здійснювати поступово у всьому місті. За 2-3 роки мають замінити 23 км теплових мереж. Вже у цьому році розпочнеться заміна теплових мереж, починаючи з вулиці Кравчука.



Окрім того, вже здійснюється монтаж конденсатора димових газів на твердопаливному котлі, який допоможе зменшити кількість шкідливих викидів, при цьому допоможе отримати додаткову кількість тепла. Також тривають закупівлі для модернізації 3 центральних теплових пунктів від котельні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію