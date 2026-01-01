У Шацьку пироги з квасолею та чорницею хочуть внести до переліку унікальної культурної спадщини





Про це повідомляє



Комісія з формування місцевого переліку елементів нематеріальної культурної спадщини (НКС) вже розглянула пакет документів «Традиція приготування пирогів з квасолею і чорницею в Шацькій громаді». Фахівці висловили свої міркування щодо життєздатності цієї традиції та запропонували внести її до місцевого переліку з подальшим просуванням до обласного реєстру.



Смак, що об'єднує покоління



Ця кулінарна традиція має глибоке коріння на Волині та Поліссі. У багатьох селах Шаччини господині готували такі пироги як на свята, так і для повсякденного столу, майстерно поєднуючи корисні властивості місцевих продуктів.



Секрети приготування передаються в родинах «з вуст у вуста», що забезпечує безперервність спадщини. Стародавні рецепти зберігають люди різного віку, передаючи знання про те, як зробити смак пирога справжнім символом домашнього затишку.



Хто зберігає традицію?

До формування пакету документів та популяризації елемента долучилися господині з різних куточків громади:



Лариса Глушкова (с. Ростань);

Тетяна Шульга (с. Затишшя);

Юлія Шевчик (с. Піща);

Галина Бегеза (с. Світязь);

Юлія Сулік (с. Прип'ять);

Оксана Пех (с. Шацьк);

Людмила Положевець (с. Положеве).



Визнання цієї страви на офіційному рівні допоможе не лише зберегти унікальну рецептуру, а й підвищити туристичну привабливість Шацького поозер'я через гастротуризм.

