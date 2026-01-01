Бригада Любарт: Старт найкращий у нас
Сьогодні, 22:10
Бригада Любарт оголосила набір на контракт 18–24 із фіксованими умовами служби для молоді.
Підрозділ створений на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну як добровольче формування територіальної громади. Назва «Любарт» походить від імені князя Любарта Гедиміновича як відомого правителя і захисника Руського Королівства XIV століття.
До формування увійшли ветерани ОЗСП «Азов», колишні учасники АТО, добровольці, ультрас та члени різних патріотичних громадських організацій з Волині та Галичини.
Підрозділ завжди відкритий до нових людей. Бойовий досвід не обов’язковий — підрозділ готує новобранців з нуля.
Місіями підрозділу є:
Контракт 18-24: Для молоді, що починає
Рекрутинг добровольців розширює свої кордони – тепер контракт 18-24 доступний у 20-й бригаді оперативного призначення «Любарт». Це новий формат служби, яким дедалі більше цікавляться молоді українці.
У стандартному контракті терміни служби залежать від багатьох умов і можуть змінюватися через прописані у самому документі пункти.
В той час як контракт 18-24 фіксує чітку тривалість договору терміном один або два роки.
У назві проєкту одразу вказана головна вимога для проходження на службу за цим контрактом, що саме можуть бути прийняті лише громадяни у віці 18-24 роки, від цього і назва служби.
Таким чином, держава хоче дати можливість вмотивованій молоді захищати Україну на покращених умовах.
Унікальні пільги та матеріальні виплати
За умовами контракту 18-24, військовий отримує суму 1 млн гривень після дотримання всіх пунктів контракту. Але перше надходження у розмірі 200 тисяч гривень доброволець отримує одразу вслід за підписанням.
Пакет переваг включає:
Які вакансії доступні?
Повний перелік доступних вакансій розміщений на сайті lubart.army. Контракт 18-24 можна укласти на бойові посади:
Окремо діє спеціальний формат контракту – «Контракт 18–24: Дрони», який передбачає службу на посадах операторів БПЛА. У межах цього контракту строк служби становить 2 роки.
Стань голосом нового легендарного покоління
Прихід нового покоління змінив вектор розвитку цілої структури. Для проходження успішної співбесіди потрібна мужність, відважність, а головне знання де ви плануєте служити.
На сайті ви зможете знайти всі відповіді на власні питання, зокрема як виглядає життя у підрозділі, окремі описи вакансій та інтерв’ю майбутніх колег. Усе це дає новачку розуміння, що робота у бригаді - не хаотичний процес, а чітко вибудована система.
Зміни так чи інакше вриваються у життя кожної людини. Тільки наш вибір або сховатися від них чи керувати долею. Адже страх і сумніви минають, а відчуття, що ти робиш щось справжнє, залишається назавжди.
