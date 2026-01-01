Бригада Любарт: Старт найкращий у нас

Бригада Любарт оголосила набір на контракт 18–24 із фіксованими умовами служби для молоді.

Підрозділ створений на початку повномасштабного вторгнення росії в Україну як добровольче формування територіальної громади. Назва «Любарт» походить від імені князя Любарта Гедиміновича як відомого правителя і захисника Руського Королівства XIV століття.

До формування увійшли ветерани ОЗСП «Азов», колишні учасники АТО, добровольці, ультрас та члени різних патріотичних громадських організацій з Волині та Галичини.

Підрозділ завжди відкритий до нових людей. Бойовий досвід не обов’язковий — підрозділ готує новобранців з нуля.

Місіями підрозділу є:

  • Захист території України та своїх громад від зовнішньої агресії;

  • Виконання спеціальних операцій, розвідки та бойових дій;

  • Підтримка високого рівня бойової дисципліни, професіоналізму та морального духу;

  • Тісна взаємодія з громадськими структурами та фондами для підтримки бійців на фронті.

    Контракт 18-24: Для молоді, що починає


    Рекрутинг добровольців розширює свої кордони – тепер контракт 18-24 доступний у 20-й бригаді оперативного призначення «Любарт». Це новий формат служби, яким дедалі більше цікавляться молоді українці.

    У стандартному контракті терміни служби залежать від багатьох умов і можуть змінюватися через прописані у самому документі пункти.

    В той час як контракт 18-24 фіксує чітку тривалість договору терміном один або два роки.

    У назві проєкту одразу вказана головна вимога для проходження на службу за цим контрактом, що саме можуть бути прийняті лише громадяни у віці 18-24 роки, від цього і назва служби.

    Таким чином, держава хоче дати можливість вмотивованій молоді захищати Україну на покращених умовах.

    Унікальні пільги та матеріальні виплати


    За умовами контракту 18-24, військовий отримує суму 1 млн гривень після дотримання всіх пунктів контракту. Але перше надходження у розмірі 200 тисяч гривень доброволець отримує одразу вслід за підписанням.

    Пакет переваг включає:

  • право на виїзд за кордон по завершенню служби;

  • відшкодування вартості житла;

  • безоплатні медичні послуги;

  • квоти на освіту у ВНЗ;

  • іпотека під 0% за програмою «єОселя».

    • Які вакансії доступні?


    Повний перелік доступних вакансій розміщений на сайті lubart.army. Контракт 18-24 можна укласти на бойові посади:

  • снайпер;

  • розвідник;

  • гранатометник;

  • стрілець тощо.

    • Окремо діє спеціальний формат контракту – «Контракт 18–24: Дрони», який передбачає службу на посадах операторів БПЛА. У межах цього контракту строк служби становить 2 роки.

    Стань голосом нового легендарного покоління


    Прихід нового покоління змінив вектор розвитку цілої структури. Для проходження успішної співбесіди потрібна мужність, відважність, а головне знання де ви плануєте служити.

    На сайті ви зможете знайти всі відповіді на власні питання, зокрема як виглядає життя у підрозділі, окремі описи вакансій та інтерв’ю майбутніх колег. Усе це дає новачку розуміння, що робота у бригаді - не хаотичний процес, а чітко вибудована система.

    Зміни так чи інакше вриваються у життя кожної людини. Тільки наш вибір або сховатися від них чи керувати долею. Адже страх і сумніви минають, а відчуття, що ти робиш щось справжнє, залишається назавжди.

