На Волині чоловік побив підлітка біля ліцею: суд виніс вирок





За матеріалами справи, між чоловіком та підлітком виник словесний конфлікт на ґрунті особистої неприязні, який переріс у бійку. Обвинувачений двічі вдарив потерпілого кулаком — у ділянку верхньої губи та вуха.



Внаслідок цього підліток отримав рану губи, синці та садна. Експерти кваліфікували травми як легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.



У суді чоловік визнав свою вину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Потерпілий також не заперечував проти цього.



Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.



З урахуванням щирого каяття, відсутності судимостей та позитивних характеристик, суд призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

У Луцькому районі чоловіка визнали винним у побитті неповнолітнього на території навчального закладу. Інцидент стався на початку квітня, а нещодавно суд ухвалив рішення у цій справі. Про це повідомляє Волинська служба новин з посиланням на вирок Ківерцівського районного суду від 13 квітня. Подія трапилася 2 квітня близько 21:30 на території Суського ліцею.

