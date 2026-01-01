На Волині чоловік побив підлітка біля ліцею: суд виніс вирок

У Луцькому районі чоловіка визнали винним у побитті неповнолітнього на території навчального закладу. Інцидент стався на початку квітня, а нещодавно суд ухвалив рішення у цій справі.

Про це повідомляє Волинська служба новин з посиланням на вирок Ківерцівського районного суду від 13 квітня. Подія трапилася 2 квітня близько 21:30 на території Суського ліцею.

За матеріалами справи, між чоловіком та підлітком виник словесний конфлікт на ґрунті особистої неприязні, який переріс у бійку. Обвинувачений двічі вдарив потерпілого кулаком — у ділянку верхньої губи та вуха.

Внаслідок цього підліток отримав рану губи, синці та садна. Експерти кваліфікували травми як легкі тілесні ушкодження з короткочасним розладом здоров’я.

У суді чоловік визнав свою вину та погодився на розгляд справи у спрощеному порядку. Потерпілий також не заперечував проти цього.

Суд кваліфікував дії обвинуваченого за ч. 2 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

З урахуванням щирого каяття, відсутності судимостей та позитивних характеристик, суд призначив чоловікові покарання у вигляді штрафу — 850 гривень.

