Пошкодження скверу пам’яті Вячеслава Зенца у Рожищі: поліція встановила водія, його розшукують





Інцидент стався вночі 19 квітня – тоді невідомий на автомобілі врізався у сквер, унаслідок чого було знищено три дерева, пошкоджено меморіальний простір та огорожу газової підстанції.



Як повідомили у поліції, водія вже ідентифікували. Ним виявився житель Рожища, колишній військовослужбовець, який на момент ДТП уже був звільнений зі служби.



Наразі чоловік відсутній за місцем проживання, його місцеперебування невідоме. Правоохоронці вживають заходів для його розшуку.



Попередньо, він відповідатиме за скоєння дорожньо-транспортної пригоди та залишення місця ДТП.



Нагадаємо, Вячеслав Зенц – військовий із Рожища, доброволець та учасник російсько-української війни з 2014 року. Служив у десантно-штурмових підрозділах, брав участь у боях на сході України, зокрема в обороні Донецького аеропорту, за що таких бійців називали «кіборгами».



Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році повернувся в Україну з-за кордону і знову став до лав захисників. Воював у складі 14 окремої механізованої бригади.



Загинув 25 лютого 2023 року на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня. У Рожищі його ім’ям назвали вулицю, а також облаштували сквер пам’яті.

