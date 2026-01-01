Як часто підробляють гривню? В НБУ навели статистику

За результатами 2025 року в готівковому обігу можна було зустріти близько 1,7 одиниць підроблених гривневих банкнот на 1 млн справжніх банкнот.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Національного банку Андрія Пишного.

За словами, генерального директора Банкнотно-монетного двору Національного банку України Володимира Баглая,
для порівняння у Єврозоні зустрічається близько 15 підроблених банкнот євро на 1 млн справжніх.

Здебільшого підпоблені гривневі банкноти – це гривні старого зразка (банкноти до 2014-2015 року), нові банкноти мають вищий ступінь захисту, додав Баглай.

"Після зміни дизайну банкнот, кількість підробок зменшилася в рази", – сказав директор Банкнотно-монетного двору.

Найчастіша підробка – це банкнота 500 гривень старого зразка.

Голова НБУ Андрій Пишний навів історичну статистику щодо підроблених банкнот: у 2021 році їх налічувалося 7 одиниць на 1 млн справжніх банкнот, у 2023 р. – 2,1 одиниць, у 2024 р. – 5,1 одиниць.

На сьогодні в обігу перебуває 2,6 млрд банкнот загальною вартістю 913 млрд гривень і 15,2 млрд монет на суму 9,6 млрд гривень, додав Пишний.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: гривня, підрбки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Останні новини
Як часто підробляють гривню? В НБУ навели статистику
Сьогодні, 23:19
На Волині чоловік побив підлітка біля ліцею: суд виніс вирок
Сьогодні, 22:43
Пошкодження скверу пам’яті Вячеслава Зенца у Рожищі: поліція встановила водія, його розшукують
Сьогодні, 22:12
Бригада Любарт: Старт найкращий у нас
Сьогодні, 22:10
Чому чоловіки повертаються після розриву: пояснили феномен «незавершених стосунків»
Сьогодні, 22:09
Медіа
відео
1/8