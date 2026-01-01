Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 23 квітня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 23 квітня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У четвер, 23 квітня, прогнозується низька сонячна активність, тому істотних магнітних хвилювань і бур не очікується. Геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною, без різких коливань, що вважається сприятливим періодом як для самопочуття людей, так і для роботи техніки.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
