Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Євгена Котельницького

Після довгих місяців невідомості, тривожного очікування та надії, надійшло офіційне підтвердження про загибель мужнього захисника України, 1984 року народження.Про це повідомили у Маневицькій громаді."Євген не шукав легких шляхів і у листопаді 2024 року, за покликом серця та обов’язку, став до лав Збройних Сил України за мобілізацією. Він боронив наш спокій на посаді старшого стрільця-оператора у складі механізованого батальйону.Його останній бій відбувся 6 травня 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Донеччині, відбиваючи жорстокий штурм ворога, Євген отримав поранення, несумісні з життям. Майже рік він офіційно вважався зниклим безвісти, а рідні жили вірою в диво. Проте експертиза ДНК поставила крапку в цій болючій історії, назавжди забравши надію і залишивши лише пекучий біль.Смерть Євгена — це нестерпна втрата для його родини. Без батьківської підтримки залишилися четверо дітей: донькита син. Велика родина втратила свою опору, а Україна — відданого сина.Висловлюємо глибокі співчуття матері, дітям та всім близьким. Важко знайти слова втіхи, коли серце розривається від горя. Ми схиляємо голови перед подвигом воїна, який поклав своє життя на вівтар нашої свободи", - йдеться в повідомленні.24 квітня 2026 року, у п’ятницю, орієнтовно о 07.30 зустрічатимуть захисника в урочищі Рудня біля селища Колки.Скорботний кортеж прямуватиме населеними пунктами Колківської, Маневицької громад. У Маневичах по Проспекту Волі, вулиці Незалежності до КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня».Орієнтовно о 09.10 траурний кортеж рухатиметься від КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» по вул. Незалежності, вул.Луцька, далі по трасі М-07 до Свято-Ільїнського храму села Черськ, де відбудеться відспівування Героя та поховання на місцевому кладовищі."Просимо представників усіх установ, організацій, підприємств, бізнесових структур гідно з пошаною та молитвою зустріти полеглого українського захисника. Адже він віддав своє життя за спокій кожного з нас", - зазначають у громаді.