Прокурор із Волині задекларував майже 1,9 млн доходу та $125 тисяч готівки

Альберт Шаповалов, який обійняв цю посаду у вересні 2025-го, прозвітував про майно та доходи. Торік внаслідок переведень він встиг отримати зарплату у трьох відомствах на майже 1,9 мільйона гривень, орендував нову квартиру в Луцьку та зберіг значні валютні заощадження.



Річну декларацію пан Шаповалов подав 25 березня 2026 року,



В органах прокуратури Альберт Шаповалов – з 2012 року. До призначення на Волинь восени 2025 року він встиг попрацювати у Донецькій, Харківській, Київській, Рівненській, Чернігівській областях та в Офісі Генерального прокурора.



Згідно з декларацією, Альберт Шаповалов разом із дружиною Анастасією та сином Левом орендують у Луцьку квартиру площею 82 квадратні метри, яка належить Віктору Лавренюку.



З 2013 року Шаповалов володіє великою квартирою у Донецьку площею 156 квадратів. Крім того, з 2016 року він має право користування у кімнаті гуртожитку в Ірпені на Київщині, а з 2018 року орендує квартиру в столиці на 76 квадратів. Дружина та син прокурора офіційно зареєстровані у житловому будинку в Харкові, що належить Ользі Артюховій.



Щодо автопарку родини прокурора, то сам Альберт Шаповалов володіє легковиком Toyota Avalon 2015 року випуску, придбаним у 2021 році за 411 тисяч гривень. Дружина Анастасія з 2018 року має у власності Toyota Camry 2005 року, оцінену в 45 тисяч гривень. Окрім цього, подружжя має право користування кросовером Mazda CX-5 2012 року випуску, власницею якого є Ольга Артюхова.



У 2025 році Альберт Шаповалов отримував дохід з трьох різних місць роботи. В Офісі Генерального прокурора йому нарахували 727 тисяч гривень зарплати. Влітку він подавав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані через одноразове отримання майже 159 тисяч гривень від ОГП. У Чернігівській обласній прокуратурі він заробив майже 250 тисяч гривень, а у Волинській обласній прокуратурі – майже 889 тисяч гривень. Загальний річний дохід посадовця склав 1,86 мільйона гривень. Також він задекларував 4484 гривні від держави за програмою «Національний кешбек». Доходів дружини, яка роками заробляла як підприємиця, у декларації за 2025-й не вказано.



Перший заступник очільника Волинської прокуратури зберігає інвестиції у криптовалюті. Згідно з декларацією, у його портфелі, сформованому на початку 2024 року на біржі Binance, є 12 різних віртуальних активів, серед яких: Dogecoin, Ethena, Notcoin, Arbitrum, Wormhole та інші загальною вартістю майже 40 тисяч гривень.



Прокурор задекларував 125 тисяч доларів готівки. На банківських рахунках у «Приватбанку» він зберігає майже 25 тисяч гривень.

