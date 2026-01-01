«Будемо воювати»: путін на закритій зустрічі запропонував бізнесменам фінансувати війну проти України, - ЗМІ

володимир путін провів закриту зустріч із представниками великого бізнесу. На зустрічі обговорювали продовження війни та її фінансування.



Як інформує



За словами співрозмовників видання, путін прямо заявив бізнесу про продовження бойових дій.



"Сказали, будемо воювати", - переказує зміст розмови один із джерел.



Інший співрозмовник стверджує, що путін також озвучив наміри "дійти до кордонів Донбасу". Після цього, за його словами, пролунала пропозиція бізнесменам робити добровільні внески до бюджету.



Як зазначається, ідея додаткового залучення коштів від бізнесу нібито належала голові "Роснефти" Ігорю Сєчіну, який раніше надіслав відповідний лист до путіна. Серед можливих механізмів розглядалося розміщення військових облігацій федеральної позики.



За даними джерел, окремі бізнесмени погодилися долучитися до фінансування вже під час зустрічі. Зокрема, Сулейман Керімов нібито пообіцяв внести 100 млрд рублів. Ще один великий підприємець також підтримав ідею, однак суму не озвучував.



Публічні заяви та офіційна версія



Глава РСПП Алєксандр Шохін, коментуючи підсумки зустрічі, заявив, що обговорювалися питання регулювання штучного інтелекту, платформної економіки та захисту прав підприємців. За його словами, Путін також висловив бачення щодо міжнародної ситуації та можливого розвитку конфліктів на Близькому Сході.



Водночас Шохін передав і економічний меседж президента: він закликав бізнес і уряд не розраховувати на довготривале зростання доходів, пов’язаних із війною та ринковою кон’юнктурою, наголосивши на необхідності "поміркованого консервативного підходу" в економічній політиці.



"Президент сказав, що він сподівається, що найближчими тижнями, 3–4 тижні, ймовірно, кризу буде врегульовано. Він не дуже радив Міністерству фінансів і компаніям розраховувати на те, що "золотий дощ" триватиме довго", - сказав Шохін.

