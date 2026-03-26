Лише Україна має ухвалювати рішення щодо своїх територій, - генсек НАТО
Сьогодні, 09:05
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час презентації річного звіту за 2025 рік у Брюсселі наголосив на виключному праві України розпоряджатися своєю територією, передає «Європейська правда».
Коментуючи інформацію про можливий тиск з боку США щодо відмови від східних областей в обмін на гарантії безпеки, очільник Альянсу заявив, що будь-які рішення такого характеру має приймати лише українська сторона.
Рютте підкреслив, що суверенітет країни є непорушним принципом, і ніхто не може нав’язувати територіальні поступки ззовні.
Водночас генсек НАТО зауважив, що для стабільного миру Україні необхідні надійні довгострокові гарантії безпеки. Він нагадав про важливість домовленостей, які досягнули у Парижі в січні цього року США та «коаліція охочих». За словами Рютте, саме ці гарантії є ключовим інструментом для запобігання новим нападам Путіна після ймовірного припинення вогню або укладання повноцінної мирної угоди.
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, необхідні для мирної угоди, у разі передачі східних областей Росії.
Коментуючи інформацію про можливий тиск з боку США щодо відмови від східних областей в обмін на гарантії безпеки, очільник Альянсу заявив, що будь-які рішення такого характеру має приймати лише українська сторона.
Рютте підкреслив, що суверенітет країни є непорушним принципом, і ніхто не може нав’язувати територіальні поступки ззовні.
Водночас генсек НАТО зауважив, що для стабільного миру Україні необхідні надійні довгострокові гарантії безпеки. Він нагадав про важливість домовленостей, які досягнули у Парижі в січні цього року США та «коаліція охочих». За словами Рютте, саме ці гарантії є ключовим інструментом для запобігання новим нападам Путіна після ймовірного припинення вогню або укладання повноцінної мирної угоди.
Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Reuters сказав, що США можуть надати Україні гарантії безпеки, необхідні для мирної угоди, у разі передачі східних областей Росії.
