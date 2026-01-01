Волинська громада виділить ще понад два мільйони для війська

Народні обранці Ковельської громади вирішила виділити ще понад два мільйони гривень на потреби Сил оборони України.Про це повідомив Ковельський міський головаВажливе рішення прийняли під час чергової сесії міської ради.Головний акцент — максимальна допомога нашим захисникам. Кожне фінансове рішення ґрунтується на офіційних запитах командування підрозділів, які зараз тримають фронт.Для військової частини А0515 виділяють 700 тис.грн на закупівлю автомобільної техніки.Дрони залишаються найзатребуванішим обладнанням на війні. Тому вирішили спрямувати значний ресурс на БпЛА:500 тис.грн — для в/ч А4355 на закупівлю потужних квадрокоптерів (Mavic, Matrice, Autel).300 тис.грн — для в/ч А0216 на FPV-дрони та комплектуючі до них.300 тис.грн — для в/ч А5063 на безпілотні апарати, зокрема бойового призначення.300 тис.грн — для в/ч А4935 на закупівлю комплектуючих до БпЛА, які спеціалізуються на збитті ворожих ударних та розвідувальних дронів.300 тис.грн — для в/ч А0284 на ремонт озброєння, засоби зв’язку та додаткове обладнання для покращення роботи пілотів дронів."Загалом оперативно закриваємо запити шести бойових бригад на суму 2 млн 400 тис. грн. Дякую платникам податків нашої громади за спільний внесок у наближення Перемоги", - йдеться у дописі міського голова.