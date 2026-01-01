Волинська блогерка-квітникарка продає розсаду на ринку та веде ТікТок

Тетяна Осташевська третій рік вирощує овочі та розсаду квітів і продає на ринку. Виховує трьох дітей і водночас веде ТікТок.



Любов до землі прищепили батьки, розповіла Тетяна Осташевська, - пише



"Були тяжкі 90-ті роки — треба було працювати. В один момент я сказала: "Мамо, я так не хочу жити, бо то тяжко". Я ще вчилася періодично, батьки мені дали дві вищі освіти. Я юрист і психолог. А так сталося, що треба було починати свою справу", — каже блогерка.



Спочатку починала з однієї теплиці, яка збільшилася до п’яти. Вирощувала овочі, фрукти, а потім сіяла й квіти.



"Як каже мій дядько: "Вовка годують ноги, а Таню годує руль". Зранку — руль, кава і поїхали. Так і живемо. Тільки слабкі люди здаються. Треба бути сильною", — додає квіткарка.



Тепер і діти допомагають вирощувати квіти, хоч продавчиня зізнається, що не хотіла б привчати їх до такої праці. Зауважує, що у тепличному бізнесі затрат багато, особливо цьогоріч, коли парники накрило снігом.



"Є такі моменти в житті мінусові. Дякувати Богу, що впали теплиці й забралося грошима. Головне, аби були всі здорові", — переконана Тетяна Осташевська.



Окрім того, квітка, з її слів, коштує недорого, але її потрібно довго ростити й докласти зусиль. Квіти потребують уваги, любові, тепла, води та підживки — тоді буде краса, додає вона.



"Ми працюємо з голандським насінням. Велике значення має оригінальна земля. Коли закінчується весняна квітка і Великдень, до травня плюс-мінус, тоді ми вже засаджуємо в теплиці огірок, помідор", — розповідає продавчиня.



Також цього року встановила на ділянці поливальну систему — без неї раніше доводилося три години поливати рослини у теплиці.



Тетяна розповідає, що фаворит серед квітів — жовтець або ранункулус. Це багаторічні рослини, утім, взимку їх треба викопувати, бо не витримають холоду.



Коли робота набридає і хочеться підняти собі настрій, жінка знімає відео для соцмереж. Завдяки роликам до неї приходять нові покупці.



"Ми стежимо за цією жіночкою в ТікТоці, але хочемо попасти до неї на розсадник. Купила теплоденію і такі багаторічки-троянди дуже люблю", — каже покупчиня Мар’яна.



Цього року Тетяна Осташевська планує вирощувати салат, помідори і перець на розсаду.





Жителька села Сирники Луцького району

