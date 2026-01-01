Трамп заявив про можливу передачу зброї для України на Близький Схід

Дональд Трамп зробив заяву щодо можливості перенаправлення зброї, призначеної для України, на Близький Схід. За його словами, Вашингтон "робить це постійно".



Як повідомляє



Президента США запитали, чи є правдивою інформація ЗМІ про те, що частина американського озброєння, яке призначалося для України, відправиться в Іран.



"Ми робимо це постійно. Знаєте, у нас є величезна кількість боєприпасів. Вони є в нас в інших країнах, як-от у Німеччині та по всій Європі. У нас, знаєте, все забито під зав'язку, і ми іноді беремо з одного місця і використовуємо для іншого", - сказав він.



Трамп додав, що США допомагали Україні, і вчергове зауважив, що колишній американський президент Джо Байден "віддав" Києву 350 мільярдів доларів.



"Тепер ми продаємо це НАТО. Ми продаємо це НАТО, і вони, мабуть, здебільшого віддають це Україні. Я думаю, вони віддають це Україні. Але, нам платять за все, що ми віддаємо. Ми більше нічого не віддаємо просто так", - наголосив він.



Американський президент також зазначив, що ситуація в Україні "дуже складна", і додав, що США "дуже наполегливо" працюють над тим, щоб її вирішити.



Чутки про зброю для України

Нагадаємо, The Washington Post з посиланням на джерела написало про те, що Пентагон розглядає можливість переспрямувати зброю, яка призначена для України, на Близький Схід. Зокрема, йдеться про ракети-перехоплювачі для систем ППО, які були куплені в рамках програми PURL.



Пізніше генсек НАТО Марк Рютте повідомив, що Київ продовжує отримувати американську зброю, включно з ракетами-перехоплювачами, яку європейські партнери купують у рамках програми PURL.

