Магнітні бурі 27 березня: прогноз
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 27 березня 2026 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.
В п’ятницю, 27 березня, індекс опуститься до 4, що відповідає середній магнітній бурі. Такий рівень вважається менш агресивним, але організм усе ще може реагувати на коливання магнітного поля. Саме тому вихідні 28 і 29 березня варто провести у більш спокійному ритмі, без перевантаження, недосипання та зайвого стресу.
Фахівці радять у період підвищеної геомагнітної активності уважніше ставитися до самопочуття. Корисно дотримуватися нормального режиму сну, пити достатньо води, не перевтомлюватися і за можливості скоротити вживання кави та алкоголю. Якщо є схильність до головного болю або стрибків тиску, вихідні краще планувати без надмірної метушні.
Зазначимо, що прогноз ще може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж — тільки орієнтовні.
