Україна не вийшла на ЧС-2026
Сьогодні, 00:07
Збірна України не змогла пробитись у фінальну частину ЧС-2026.
Про це повідомляє Трибуна.
У 1/2 фіналу плей-оф за вихід на ЧС-2026 українці поступились збірній Швеції – 1:3.
До цього українці посіли друге місце у своїй відбірній групі. Першою стала збірна Франції, яка вийшла на чемпіонат світу напряму.
Збірна України у своїй історії грала на чемпіонаті світу одного разу – у 2006 році. Тоді українці дійшли до 1/4 фіналу.
