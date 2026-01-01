Україна не вийшла на ЧС-2026





Про це повідомляє



У 1/2 фіналу плей-оф за вихід на ЧС-2026 українці поступились збірній Швеції – 1:3.



До цього українці посіли друге місце у своїй відбірній групі. Першою стала збірна Франції, яка вийшла на чемпіонат світу напряму.



Збірна України у своїй історії грала на чемпіонаті світу одного разу – у 2006 році. Тоді українці дійшли до 1/4 фіналу.

