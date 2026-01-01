Під час реабілітації після поранень відійшов у Вічність воїн з Волині Юрій Літвінцов
26 березня, 23:02
Цуманська громада втретє за день оголошує про втрату воїнів-краян. Перестало битися серце військовослужбовця Юрія Літвінцова.
Про це йдеться на сторінці Цуманської громади.
Під час проходження реабілітації після поранень, отриманих в ході бойових дій на Сумщині, пантеон Героїв поповнив солдат в/ч А 4718 Літвінцов Юрій Петрович 08.03.1978 року народження.
Народився Герой в с. Липне Ківерцівського району Волинської області.
В 1995 році закінчив Липненську середню школу Ківерцівського району Волинської області.
18.05.2024 р зарахований до лав Збройних сил України по мобілізації.
Під час бойових дій на Курському напрямку, отримав поранення в ногу.
З червня по кінець вересня 2025 року виконував бойові завдання по захисту Батьківщини на Сумщині.
Похоронна процесія відправиться від будинку по вулиці ШКІЛЬНА 27 березня 2026 року о 14 годині.
Чин відспівування Героя Юрія ЛІТВІНЦОВА буде здійснено в Свято- Михайлівського храмі ПЦУ .
Поховають Захисника на Алеї воїнів в с. Липне Луцького району Волинської області.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
