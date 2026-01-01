Під час реабілітації після поранень відійшов у Вічність воїн з Волині Юрій Літвінцов

Цуманська громада втретє за день оголошує про втрату воїнів-краян. Перестало битися серце військовослужбовця Юрія Літвінцова.Про це йдеться на сторінці Цуманської громади.Під час проходження реабілітації після поранень, отриманих в ході бойових дій на Сумщині, пантеон Героїв поповнив солдат в/ч А 471808.03.1978 року народження.Народився Герой в с. Липне Ківерцівського району Волинської області.В 1995 році закінчив Липненську середню школу Ківерцівського району Волинської області.18.05.2024 р зарахований до лав Збройних сил України по мобілізації.Під час бойових дій на Курському напрямку, отримав поранення в ногу.З червня по кінець вересня 2025 року виконував бойові завдання по захисту Батьківщини на Сумщині.Похоронна процесія відправиться від будинку по вулиці ШКІЛЬНА 27 березня 2026 року о 14 годині.Чин відспівування Героя Юрія ЛІТВІНЦОВА буде здійснено в Свято- Михайлівського храмі ПЦУ .Поховають Захисника на Алеї воїнів в с. Липне Луцького району Волинської області.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.