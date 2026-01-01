Підтвердили загибель 32-річного воїна з Волині Павла Кузьмика

Підтвердили загибель 32-річного воїна з Волині Павла Кузьмика
Страшна звістка сумом огорнула Волинь та Цуманську громаду. Підтвердили загибель на фронті молодого військовослужбовця-краянина.

Про це повідомили на сторінці Цуманської громади.

"27 березня 2026 року у рідний край, де народився і зростав, на вічний спочинок повертається Кузьмик Павло Олександрович (12.05.1992 - 12.10.2024 ). Солдат, стрілець - помічник гранатометника 3-го єгерського відділення 1- го єгерського взводу 8-ї єгерської роти 3-го єгерського батальйону 68 єгерської бригади. На підставі Постанови про ідентифікацію особи від 19.03.2026 року, визнаний загиблим 12 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання по захисту Батьківщини в районі населеного пункту Новогородівка Покровського району Донецької області", - йдеться у дописі.

27 березня 2026 року орієнтовно о 10:00 скорботний кортеж з тілом Павла Кузьмика відправляється від приміщення Волинського бюро судово - медичних експертиз в місті Луцьку.

Об 11:00 - кортеж прибуває на Цуманське перехрестя.

Траурна процесія прослідує через населені пункти:
с.Кадище - селище ЦУМАНЬ - с.Карпилівка- с.Башлики до батьківського дому по вулиці ПУТИЛІВСЬКА, 15.

Чин похорону буде здійснено в Свято - Георгіївському храмі священниками ПЦУ.

Після заупокійної служби траурна процесія з тілом Героя Павла Кузьмика прослідує вулицями: Шкільна, Перемоги до нового кладовища в селі Башлики Луцького району Волинської області.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

