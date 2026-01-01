«Родився племінник, сьогодні п'ю», - 14-річний волинянин, який врізався у стовп на краденому автомобілі. ВІДЕО

Поліцейські виявили нетверезого неповнолітнього водія, який, ймовірно, незаконно заволодів автомобілем і потрапив у ДТП.

На сторінці патрульної поліції Волині опублікували відео в перші хвилини після дорожньо-транспортної пригоди.

26 березня у Ковелі, близько 5-ї ранку, патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду за участю автомобіля Mercedes-Benz Sprinter. Водій не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб здійснив наїзд на дорожні знаки та опору зовнішнього освітлення.
Під час з’ясування обставин інспектори встановили, що за кермом перебував 14-річний хлопець із явними ознаками алкогольного сп’яніння. Ба більше, з’ясувалося, що юнак, ймовірно, незаконно заволодів автомобілем на території однієї із заправок міста.
На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Патрульні забезпечили охорону місця події, викликали слідчо-оперативну групу та повідомили працівників ювенальної превенції для подальшого з’ясування всіх обставин.


