П'яний 14-річний волинянин на заправці викрав автомобіль та скоїв ДТП

На Волині неповнолітній напідпитку викрав автомобіль та скоїв ДТП: поліцейські встановлюють обставини.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні, близько 5 години ранку, до поліції Ковеля звернувся 41-річний місцевий житель про те, що невідома особа шляхом вільного доступу заволоділа його вантажним автомобілем Mercedes-Benz, який був припаркований на одній із заправок на вулиці Варшавській.Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення правопорушення причетний 14-річний житель Ковельського району. Під час зʼясування обставин стало відомо, що він у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо вказаного автомобіля та згодом, рухаючись вулицею Володимирською у Ковелі, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з електроопорою.Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Його вилучили.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру у вчинені злочину.