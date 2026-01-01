П'яний 14-річний волинянин на заправці викрав автомобіль та скоїв ДТП
Сьогодні, 11:02
На Волині неповнолітній напідпитку викрав автомобіль та скоїв ДТП: поліцейські встановлюють обставини.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні, близько 5 години ранку, до поліції Ковеля звернувся 41-річний місцевий житель про те, що невідома особа шляхом вільного доступу заволоділа його вантажним автомобілем Mercedes-Benz, який був припаркований на одній із заправок на вулиці Варшавській.
Поліцейські оперативно встановили, що до вчинення правопорушення причетний 14-річний житель Ковельського району. Під час зʼясування обставин стало відомо, що він у стані алкогольного сп’яніння сів за кермо вказаного автомобіля та згодом, рухаючись вулицею Володимирською у Ковелі, не впорався з керуванням і допустив зіткнення з електроопорою.
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди транспортний засіб зазнав механічних пошкоджень. Його вилучили.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Нині вирішується питання про оголошення фігуранту про підозру у вчинені злочину.
