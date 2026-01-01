На Волині під час пожежі загинула учителька хореографії та керівниця Студії бального танцю

Трагічно обірвалося життя— учительки хореографії, талановитої наставниці, керівниці Студії бального танцю «Перлина», людини великого серця, яка жила танцем і надихала інших.Про це повідомили на сторінці Нововолинського ліцею №1."Її життя трагічно згасло під час пожежі… Важко знайти слова, які могли б передати весь біль і шок від цієї втрати. Ірина була світлою, щирою, відданою своїй справі людиною. Вона відкривала дітям красу мистецтва, вчила відчувати музику, рух і життя. Для багатьох вона стала не просто педагогом, а другом, наставником, частиною душі. Світ став біднішим без її усмішки, без її енергії, без її любові до дітей і танцю.Висловлюємо найщиріші співчуття нашій учениці Катерині — донечці, синові, нашому колишньому учневі, чоловікові, а також усім рідним і близьким.Розділяємо ваш невимовний біль і сумуємо разом з вами.Світла пам’ять Ірині.Вона назавжди залишиться у наших серцях", - йдеться в повідомленні.