На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда

За добу волинські рятувальники ліквідували кілька пожеж у житловому секторі.Про це повідомили у пресслужі ДСНС Волині.25 березня о 02:13 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу господарської споруди у селищі Цумань Луцького району.Пожежу ліквідовано о 04:46 силами рятувальників з м. Ківерці, місцевих пожежних команд селища Цумань та села Сильне, а також вогнеборці ДСНС з с.Деражне Рівненської області.Ймовірна причина займання — коротке замикання електромережі.О 03:55 рятувальники отримали повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Уховецьк Ковельського району.До ліквідації пожежі залучались рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель та місцеві пожежні команди. Пожежу ліквідовано о 05:56.Причину пожежі встановлюють фахівці.26 березня о 02:20 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Стеблі Ковельського району.До ліквідації пожежі залучались рятувальники з Ковеля та місцева пожежна команда. Пожежу ліквідовано о 03:54.Причина пожежі — необережність під час куріння.