Чотири громади Волині отримали нові шкільні автобуси. ФОТО

26 березня чотири територіальні громади Волині отримали нові шкільні автобуси. Ключі від транспорту вручив т.в.о. начальника Волинської обласної військової адміністраціїАвтобуси передали Дубечненській, Затурцівській, Луцькій та Оваднівській громадам.Придбання автобусів стало можливим завдяки державній субвенції та підтримці громад, про що Роман Романюк повідомив у своєму телеграм-каналі.Це приклад реалізації державної політики, спрямованої на комфортне навчання дітей та безпечне підвезення учнів до шкіл.Особливістю є те, що автобуси виготовлені у Луцьку. Посадовець наголошує, що організоване та безпечне підвезення школярів – важлива складова доступу до якісної освіти, адже кожна дитина має право безперешкодно дістатися до школи і додому.– зазначив Роман Романюк.Станом на сьогодні автопарк шкільних автобусів Волині налічує 295 одиниць, серед яких 38 – спеціально обладнані для дітей з особливими потребами.