Чотири громади Волині отримали нові шкільні автобуси. ФОТО
Сьогодні, 13:02
26 березня чотири територіальні громади Волині отримали нові шкільні автобуси. Ключі від транспорту вручив т.в.о. начальника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.
Автобуси передали Дубечненській, Затурцівській, Луцькій та Оваднівській громадам.
Придбання автобусів стало можливим завдяки державній субвенції та підтримці громад, про що Роман Романюк повідомив у своєму телеграм-каналі.
Це приклад реалізації державної політики, спрямованої на комфортне навчання дітей та безпечне підвезення учнів до шкіл.
Особливістю є те, що автобуси виготовлені у Луцьку. Посадовець наголошує, що організоване та безпечне підвезення школярів – важлива складова доступу до якісної освіти, адже кожна дитина має право безперешкодно дістатися до школи і додому.
«Бажаю всім маленьким пасажирам щасливих і безпечних поїздок, а педагогам та батькам – спокою і впевненості, що діти у надійних руках», – зазначив Роман Романюк.
Станом на сьогодні автопарк шкільних автобусів Волині налічує 295 одиниць, серед яких 38 – спеціально обладнані для дітей з особливими потребами.
Останні новини
Біля Луцька ввечері заблукали два 12-річні велосипедисти
Сьогодні, 13:25
Чотири громади Волині отримали нові шкільні автобуси. ФОТО
Сьогодні, 13:02
На Волині горіли два житлові будинки та господарська споруда
Сьогодні, 12:35
Аварія на Волині: водій вантажівки збив велосипедиста
Сьогодні, 12:03
На Волині під час пожежі загинула учителька хореографії та керівниця Студії бального танцю
Сьогодні, 11:36