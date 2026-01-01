Біля Луцька ввечері заблукали два 12-річні велосипедисти
Сьогодні, 13:25
Учора ввечері, патрулюючи поблизу Луцька, інспектори помітили двох юних велосипедистів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Хлопці рухалися без світлоповертальних елементів та були легко одягнені. Під час спілкування з’ясувалося: 12-річні мандрівники заблукали й не знають, як дістатися додому.
Патрульні встановили їхню адресу проживання, викликали додатковий екіпаж і подбали про те, щоб діти разом із велосипедами безпечно та в комфорті дісталися додому. Там їх передали батькам.
Інспектори провели профілактичну бесіду з хлопцями та наголосили батькам на важливості контролю за дозвіллям дітей, особливо у вечірній час, а також необхідності використання світлоповертальних елементів.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Хлопці рухалися без світлоповертальних елементів та були легко одягнені. Під час спілкування з’ясувалося: 12-річні мандрівники заблукали й не знають, як дістатися додому.
Патрульні встановили їхню адресу проживання, викликали додатковий екіпаж і подбали про те, щоб діти разом із велосипедами безпечно та в комфорті дісталися додому. Там їх передали батькам.
Інспектори провели профілактичну бесіду з хлопцями та наголосили батькам на важливості контролю за дозвіллям дітей, особливо у вечірній час, а також необхідності використання світлоповертальних елементів.
