Біля Луцька ввечері заблукали два 12-річні велосипедисти

Учора ввечері, патрулюючи поблизу Луцька, інспектори помітили двох юних велосипедистів.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Хлопці рухалися без світлоповертальних елементів та були легко одягнені. Під час спілкування з’ясувалося: 12-річні мандрівники заблукали й не знають, як дістатися додому.Патрульні встановили їхню адресу проживання, викликали додатковий екіпаж і подбали про те, щоб діти разом із велосипедами безпечно та в комфорті дісталися додому. Там їх передали батькам.Інспектори провели профілактичну бесіду з хлопцями та наголосили батькам на важливості контролю за дозвіллям дітей, особливо у вечірній час, а також необхідності використання світлоповертальних елементів.