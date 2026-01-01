«Мальдівські» пляжі на Волині: відкривається унікальний комплекс відпочинку SVITLE ФОТО. ВІДЕО

5 унікальних акваторій для відпочинку та риболовлі

Концепція SVITLE

Зона відпочинку та барбекю

Скористатися мангалами та приготувати обід на вугіллі

Сховатися від сонця чи негоди під великим шатром

Зручно влаштуватися за столом у колі друзів або родини

У Ковельському районі, біля села Світле, незабаром відкриється новий комплекс відпочинкуз мальовничими «мальдівськими» пляжами.Офіційне відкриття заплановане на 2 травня 2026 року.Територія комплексу розділена на п’ять зон, щоб кожен відвідувач зміг обрати свій ідеальний формат відпочинку:(Короповий та Карасевий стави)Класична риболовля для поціновувачів: короп, білий амур, лин та карась.(Хижий та Сомовий стави)Виклик для спінінгістів: щука, судак, окунь та європейський сом.(Став Острівний)Для тих, хто шукає трофейні рибини: веслоніс, бестер, осетрові та навіть басс.(Осетровий та Форелевий стави)Елітна риболовля на форель та осетра.(Мальдіви та Тихий)Ідеальні локації для сімейного відпочинку, де комфорт поєднується з природою.«SVITLE – це відпочинок, сповнений світлими емоціями: без зайвих турбот, складних зборів та міського шуму. Ми будуємо не просто базу, а цілу екосистему для вашого спокою. Від першого ранкового променя на дзеркальній воді до останньої іскри вечірнього багаття — кожен момент тут наповнений світлом», – йдеться на сторінці локації у Facebook.Для учасників бойових дій (УБД) передбачена знижка 50% на риболовний квиток.На акваторіях Мирна та Хижа планується створення спільної зони відпочинку, де кожен гість зможе:Комплекс прагне забезпечити максимально безтурботний відпочинок на природі для всіх відвідувачів.