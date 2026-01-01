«Мальдівські» пляжі на Волині: відкривається унікальний комплекс відпочинку SVITLE ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 14:20
У Ковельському районі, біля села Світле, незабаром відкриється новий комплекс відпочинку SVITLE з мальовничими «мальдівськими» пляжами. (поруч із Варшавською трасою)
Офіційне відкриття заплановане на 2 травня 2026 року.
Територія комплексу розділена на п’ять зон, щоб кожен відвідувач зміг обрати свій ідеальний формат відпочинку:
Акваторія МИРНА (Короповий та Карасевий стави)
Класична риболовля для поціновувачів: короп, білий амур, лин та карась.
Акваторія ХИЖА (Хижий та Сомовий стави)
Виклик для спінінгістів: щука, судак, окунь та європейський сом.
Акваторія АДРЕНАЛІН (Став Острівний)
Для тих, хто шукає трофейні рибини: веслоніс, бестер, осетрові та навіть басс.
Акваторія AREA (Осетровий та Форелевий стави)
Елітна риболовля на форель та осетра.
Акваторія РЕЛАКС (Мальдіви та Тихий)
Ідеальні локації для сімейного відпочинку, де комфорт поєднується з природою.
«SVITLE – це відпочинок, сповнений світлими емоціями: без зайвих турбот, складних зборів та міського шуму. Ми будуємо не просто базу, а цілу екосистему для вашого спокою. Від першого ранкового променя на дзеркальній воді до останньої іскри вечірнього багаття — кожен момент тут наповнений світлом», – йдеться на сторінці локації у Facebook.
Для учасників бойових дій (УБД) передбачена знижка 50% на риболовний квиток.
На акваторіях Мирна та Хижа планується створення спільної зони відпочинку, де кожен гість зможе:
Скористатися мангалами та приготувати обід на вугіллі
Сховатися від сонця чи негоди під великим шатром
Зручно влаштуватися за столом у колі друзів або родини
Комплекс прагне забезпечити максимально безтурботний відпочинок на природі для всіх відвідувачів.
«Мальдівські» пляжі на Волині: відкривається унікальний комплекс відпочинку SVITLE ФОТО. ВІДЕО
