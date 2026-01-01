«Мальдівські» пляжі на Волині: відкривається унікальний комплекс відпочинку SVITLE ФОТО. ВІДЕО

У Ковельському районі, біля села Світле, незабаром відкриється новий комплекс відпочинку SVITLE з мальовничими «мальдівськими» пляжами. (поруч із Варшавською трасою)

Офіційне відкриття заплановане на 2 травня 2026 року.

5 унікальних акваторій для відпочинку та риболовлі


Територія комплексу розділена на п’ять зон, щоб кожен відвідувач зміг обрати свій ідеальний формат відпочинку:

Акваторія МИРНА (Короповий та Карасевий стави)
Класична риболовля для поціновувачів: короп, білий амур, лин та карась.

Акваторія ХИЖА (Хижий та Сомовий стави)
Виклик для спінінгістів: щука, судак, окунь та європейський сом.

Акваторія АДРЕНАЛІН (Став Острівний)
Для тих, хто шукає трофейні рибини: веслоніс, бестер, осетрові та навіть басс.

Акваторія AREA (Осетровий та Форелевий стави)
Елітна риболовля на форель та осетра.

Акваторія РЕЛАКС (Мальдіви та Тихий)
Ідеальні локації для сімейного відпочинку, де комфорт поєднується з природою.

Концепція SVITLE


«SVITLE – це відпочинок, сповнений світлими емоціями: без зайвих турбот, складних зборів та міського шуму. Ми будуємо не просто базу, а цілу екосистему для вашого спокою. Від першого ранкового променя на дзеркальній воді до останньої іскри вечірнього багаття — кожен момент тут наповнений світлом», – йдеться на сторінці локації у Facebook.

Для учасників бойових дій (УБД) передбачена знижка 50% на риболовний квиток.

Зона відпочинку та барбекю


На акваторіях Мирна та Хижа планується створення спільної зони відпочинку, де кожен гість зможе:

  • Скористатися мангалами та приготувати обід на вугіллі

  • Сховатися від сонця чи негоди під великим шатром

  • Зручно влаштуватися за столом у колі друзів або родини

    • Комплекс прагне забезпечити максимально безтурботний відпочинок на природі для всіх відвідувачів.


    Вибір редактора
    Що у декларації Катерини Шкльоди, яка виконуватиме обов'язки Луцького міського голови
    Після розслідування про бізнес родини звільнилася керівниця БЕБ на Волині Лариса Ревіна
    Шлейф скандалів і «порожня» декларація: що не показав мер Ківерців Олександр Ковальчук
    Усі новини на тему "Вибір редактора"
    Останні новини
    51-річну волинянку, яка вбила чоловіка, взяли під варту
    Сьогодні, 14:46
    «Мальдівські» пляжі на Волині: відкривається унікальний комплекс відпочинку SVITLE ФОТО. ВІДЕО
    Сьогодні, 14:20
    У Луцьку на Стрілецькій двоє людей отруїлися чадним газом
    Сьогодні, 14:06
    Біля Луцька ввечері заблукали два 12-річні велосипедисти
    Сьогодні, 13:25
    Чотири громади Волині отримали нові шкільні автобуси. ФОТО
    Сьогодні, 13:02
